Les talents du SHD Service historique de la Défense Vincennes

Les talents du SHD 20 et 21 septembre Service historique de la Défense Val-de-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les professionnels du SHD vous donnent accès aux principes et aux pratiques de leurs activités variées. Venez découvrir et échanger avec eux sur leurs métiers et leur engagement dans la préservation et la transmission du patrimoine. De stands chargés de présenter en continu le différents métiers du SHD : conservation-restauration, communicabilité des archives, la recherche et exploitation des archives et la gestion des collections de la bibliothèque.

Service historique de la Défense Château de Vincennes – Avenue de Paris 94300 Vincennes Vincennes 94300 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr Service d’archives, bibliothèque, symbolique militaire, enseignement et recherche du Ministère des Armées

Journées européennes du patrimoine 2025

Service historique de La Défense