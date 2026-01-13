Les Talents Z’Anonymes Bibliothèque Maurepas Rennes 27 janvier – 14 février Ille-et-Vilaine

entrée libre

Les habitants ont des talents et exposent à la bibliothèque leurs créations artistiques : peinture, sculpture, photo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-27T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-14T18:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 38

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38



