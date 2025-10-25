Les Talus de Décathlon Lavau

samedi 25 octobre 2025.

Les Talus de Décathlon

Décathlon Troyes-Lavau Lavau Aube

Début : 2025-10-25 13:30:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Le cyclo-cross est une discipline automnale se déroulant sur terrains variés, aménagés de plusieurs obstacles, le tout dans une ambiance hyper conviviale.



Venez nombreux-ses ce samedi après-midi sur le site extérieur de Décathlon ! .

Décathlon Troyes-Lavau Lavau 10150 Aube Grand Est +33 3 25 80 02 22 contact.village@decathlon.com

