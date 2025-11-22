Les Tambours du Bronx + Lupoï + Dank Effect Métal Lons-le-Saunier

Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22 23:30:00

LES TAMBOURS DU BRONX + LUPOÏ + DANK EFFECT METAL

LES TAMBOURS DU BRONX

Avec un show toujours plus extraordinaire, le groupe composé de 20 musicien·nes dont 15 percussionnistes est devenu une référence mondiale de la percussion industrielle et expérimentale. Après avoir parcouru plus de 30 pays, Les Tambours de Bronx poursuivent leur aventure métal avec Evilution. Un projet puissant qui marque une nouvelle étape dans leur évolution.

Un groupe unique, où gestes et fièvre se mêlent à une chorégraphie où la force s’emballe, où la cadence s’électrise, où les voix se font cris… Le tout dans une cohésion violemment esthétique. Être là, entiers, debout et battre le fer comme s’ils allaient mourir demain. Et recommencer !

A écouter : https://www.youtube.com/watch?v=ACurBDoUAzQ

LUPOÏ

Plus street-punk que jamais, toujours influencé par le ska sans ignorer l’énergie du hardcore et ce, en conservant leur instinct Oï ! Avec le temps, leur son a gagné en puissance, pour développer un live toujours plus percutant ! Composé de Seb et Guinness, formation initiale, rejoint par la suite par Guillaume à la guitare et Denis à la basse, les LUPOÏ existent depuis 2007 avec deux albums à leur actif.

A écouter : https://youtu.be/zPlxU8m6ViU?si=5tWDviFFwBX_UJVL

DANCK EFFECT

Dank Effect, one-man-band mélangeant hardcore metal, djent, electronics et bass music, allie des textures de musiques électroniques et des ralentissements beatdown.

A écouter : https://youtu.be/Y50UjtRQW_U?feature=shared

En co-réalisation avec Tapage Rock

Placement libre debout

Tarifs : 25 € (normal) / 23 € (réduit) / 20 € (abonné) .

Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté

