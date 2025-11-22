Les Tambours du Bronx + Lupoï + Dank Effect Métal Lons-le-Saunier
Les Tambours du Bronx + Lupoï + Dank Effect Métal Lons-le-Saunier samedi 22 novembre 2025.
Les Tambours du Bronx + Lupoï + Dank Effect Métal
Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22 23:30:00
Date(s) :
2025-11-22
LES TAMBOURS DU BRONX + LUPOÏ + DANK EFFECT METAL
LES TAMBOURS DU BRONX
Avec un show toujours plus extraordinaire, le groupe composé de 20 musicien·nes dont 15 percussionnistes est devenu une référence mondiale de la percussion industrielle et expérimentale. Après avoir parcouru plus de 30 pays, Les Tambours de Bronx poursuivent leur aventure métal avec Evilution. Un projet puissant qui marque une nouvelle étape dans leur évolution.
Un groupe unique, où gestes et fièvre se mêlent à une chorégraphie où la force s’emballe, où la cadence s’électrise, où les voix se font cris… Le tout dans une cohésion violemment esthétique. Être là, entiers, debout et battre le fer comme s’ils allaient mourir demain. Et recommencer !
A écouter : https://www.youtube.com/watch?v=ACurBDoUAzQ
LUPOÏ
Plus street-punk que jamais, toujours influencé par le ska sans ignorer l’énergie du hardcore et ce, en conservant leur instinct Oï ! Avec le temps, leur son a gagné en puissance, pour développer un live toujours plus percutant ! Composé de Seb et Guinness, formation initiale, rejoint par la suite par Guillaume à la guitare et Denis à la basse, les LUPOÏ existent depuis 2007 avec deux albums à leur actif.
A écouter : https://youtu.be/zPlxU8m6ViU?si=5tWDviFFwBX_UJVL
DANCK EFFECT
Dank Effect, one-man-band mélangeant hardcore metal, djent, electronics et bass music, allie des textures de musiques électroniques et des ralentissements beatdown.
A écouter : https://youtu.be/Y50UjtRQW_U?feature=shared
En co-réalisation avec Tapage Rock
Placement libre debout
Tarifs : 25 € (normal) / 23 € (réduit) / 20 € (abonné) .
Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté
English : Les Tambours du Bronx + Lupoï + Dank Effect Métal
German : Les Tambours du Bronx + Lupoï + Dank Effect Métal
Italiano :
Espanol :
L’événement Les Tambours du Bronx + Lupoï + Dank Effect Métal Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-08-01 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)