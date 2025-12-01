Les tapas de la Cheffe Sancerre
Les tapas de la Cheffe Sancerre samedi 20 décembre 2025.
Les tapas de la Cheffe
Rue Saint-Jean Sancerre Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 19:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
La Cheffe vous accueille pour degustation de tapas !
Au menu:
– saumon gravlax
– paté en croute
– sushi
– tacos
Accords mets et vins !
Mélange des cultures assuré !
La Cheffe vous accueille pour degustation de tapas !
Au menu:
– saumon gravlax
– paté en croute
– sushi
– tacos
Accords mets et vins !
Mélange des cultures assuré ! .
Rue Saint-Jean Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 39 16
English :
La Cheffe welcomes you for a tapas tasting!
On the menu:
– gravlax salmon
– paté en croute
– sushi
– tacos
Food and wine pairings!
The perfect blend of cultures!
L’événement Les tapas de la Cheffe Sancerre a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de tourisme du Grand Sancerrois