Les tapas de la Cheffe Sancerre

Les tapas de la Cheffe Sancerre samedi 20 décembre 2025.

Les tapas de la Cheffe

Rue Saint-Jean Sancerre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 19:00:00
fin : 2025-12-20

Date(s) :
2025-12-20

La Cheffe vous accueille pour degustation de tapas !
Au menu:
– saumon gravlax
– paté en croute
– sushi
– tacos
Accords mets et vins !

Mélange des cultures assuré !
La Cheffe vous accueille pour degustation de tapas !
Au menu:
– saumon gravlax
– paté en croute
– sushi
– tacos
Accords mets et vins !

Mélange des cultures assuré !   .

Rue Saint-Jean Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 39 16 

English :

La Cheffe welcomes you for a tapas tasting!
On the menu:
– gravlax salmon
– paté en croute
– sushi
– tacos
Food and wine pairings!

The perfect blend of cultures!

L’événement Les tapas de la Cheffe Sancerre a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de tourisme du Grand Sancerrois