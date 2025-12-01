Les tapas de la Cheffe

Rue Saint-Jean Sancerre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 19:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

La Cheffe vous accueille pour degustation de tapas !

Au menu:

– saumon gravlax

– paté en croute

– sushi

– tacos

Accords mets et vins !

Mélange des cultures assuré !

Rue Saint-Jean Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 39 16

English :

La Cheffe welcomes you for a tapas tasting!

On the menu:

– gravlax salmon

– paté en croute

– sushi

– tacos

Food and wine pairings!

The perfect blend of cultures!

L’événement Les tapas de la Cheffe Sancerre a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de tourisme du Grand Sancerrois