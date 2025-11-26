Les tapisseries de la cathédrale

place de la Cathédrale Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-26

fin : 2026-01-06

Date(s) :

2025-11-26

Durant la période de l’Avent, la cathédrale expose dans sa nef une magnifique collection de tapisseries du XVIIe siècle, l’un des ensembles les plus prestigieux de France.

Réalisées à la demande de Richelieu, ces 14 pièces relatant la vie de la Vierge étaient destinées au départ au chœur de Notre-Dame de Paris. Le chapitre de la cathédrale de Strasbourg en fait l’acquisition en 1739 depuis cette date, elles font partie de ses trésors.

Les tapisseries de la cathédrale de Strasbourg sont classées au titre des monuments historiques. .

place de la Cathédrale Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 21 43 34

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les tapisseries de la cathédrale Strasbourg a été mis à jour le 2025-10-23 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg