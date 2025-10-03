Les techniques végétales – Douceur du Japon L’atelier des Chefs – Toulouse Toulouse

Les techniques végétales – Douceur du Japon Vendredi 3 octobre, 16h00 L’atelier des Chefs – Toulouse Haute-Garonne

Prix préférentiel de 59 € dans le cadre de La Grande Semaine Végétale (prix initial de 79 €).

Pâte à choux, macarons, classiques de la pâtisserie… n’auront plus de secrets pour vous !

Au menu :

– Tarte tatin aux pommes et sésame

– Panna cotta au thé vert Matcha et chocolat blanc, litchi et tuile au sésame

– Cheesecake au Yuzu

Merci de vous inscrire en ligne sur le site de L’atelier des Chefs : https://www.atelierdeschefs.fr/cours-de-cuisine/333408/douceurs-du-japon/

