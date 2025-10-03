Les techniques végétales – Douceur du Japon L’atelier des Chefs – Toulouse Toulouse
Les techniques végétales – Douceur du Japon Vendredi 3 octobre, 16h00 L’atelier des Chefs – Toulouse Haute-Garonne
Prix préférentiel de 59 € dans le cadre de La Grande Semaine Végétale (prix initial de 79 €).
Début : 2025-10-03T16:00:00 – 2025-10-03T18:00:00
Pâte à choux, macarons, classiques de la pâtisserie… n’auront plus de secrets pour vous !
Au menu :
– Tarte tatin aux pommes et sésame
– Panna cotta au thé vert Matcha et chocolat blanc, litchi et tuile au sésame
– Cheesecake au Yuzu
Merci de vous inscrire en ligne sur le site de L’atelier des Chefs : https://www.atelierdeschefs.fr/cours-de-cuisine/333408/douceurs-du-japon/
L’atelier des Chefs – Toulouse 5, rue Idrac, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.atelierdeschefs.fr/cours-de-cuisine/333408/douceurs-du-japon/ »}]
