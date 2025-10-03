Les techniques végétales L’atelier des Chefs – Lyon Lyon

Les techniques végétales Vendredi 3 octobre, 15h30 L’atelier des Chefs – Lyon Métropole de Lyon

Prix préférentiel de 63 € dans le cadre de La Grande Semaine Végétale (prix initial de 79 €).

Début : 2025-10-03T15:30:00 – 2025-10-03T17:30:00

La technique est à la cuisine ce que le solfège est à la musique ! Il est des règles incontournables qu’il faut maîtriser pour devenir un virtuose ! Apprenez les techniques indispensables de Chef et réalisez des recettes dignes des plus grands.

Au menu :

– Risotto frit aux champignons

– Les Rostis

– Pickles de champignons, sirop d’érable et piment fumé en conserve

– Sauce gribiche créole vegan

Merci de vous inscrire en ligne sur le site de L’atelier des Chefs : https://www.atelierdeschefs.fr/cours-de-cuisine/331460/les-techniques-vegetales/

L'atelier des Chefs – Lyon 8 rue St Nizier, 69002 Lyon Lyon 69002 Cordeliers Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

