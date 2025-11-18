Les Téméraires Le Pin Galant Mérignac

Les Téméraires Mardi 18 novembre, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 40 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 34 € / ENFANTS ET ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

L’un des scandales judiciaires français les plus marquants du XXe siècle vu par le prisme de deux des plus grands artistes hexagonaux : Émile Zola et Georges Méliès se retrouvent à couvrir l’Affaire Dreyfus dans une lutte pour la vérité. Si la défaite semble toute tracée, leur courage en aura décidé autrement.

1894, l’Affaire Dreyfus divise la France. Un Capitaine est accusé d’espionnage et déclaré coupable. En plein succès littéraire et contre l’avis de son éditeur, Zola enquête sur le cas Dreyfus. Depuis son studio de cinéma, Méliès, lui, s’engage à dénoncer un mensonge d’État. Malgré les menaces et soutenus par leurs femmes, l’un écrit l’article le plus connu de l’histoire, l’autre réalise le premier film censuré au monde. Fausses rumeurs et antisémitisme n’arrêtent pas ces « Téméraires », qui, armés de leur courage et d’un sens du devoir hors du commun, font éclater la vérité ! L’Histoire est en marche, rien ne l’arrêtera plus.

Avec sept merveilleux comédiens qui interprètent trente personnages, la pièce mélange habilement drame et comédie. L’Art à l’assaut du pouvoir !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com

Grégoire Matzneff