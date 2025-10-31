Les Téméraires Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot

Les Téméraires

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 7.5 – 7.5 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Une comédie historique où l’Histoire s’écrit à coups de plume et de caméra. En pleine affaire Dreyfus, Zola et Méliès, épaulés par leurs épouses, se dressent contre le mensonge d’Etat. Un hommage lumineux aux lanceurs d’alerte d’hier et d’aujourd’hui.

Durée 1h30 Tout public.

Une comédie historique où l’Histoire s’écrit à coups de plume et de caméra. En pleine affaire Dreyfus, Zola et Méliès, épaulés par leurs épouses, se dressent contre le mensonge d’Etat. Un hommage lumineux aux lanceurs d’alerte d’hier et d’aujourd’hui.

Durée 1h30 Tout public. .

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 49

English : Les Téméraires

A historical comedy in which history is written with pen and camera. In the midst of the Dreyfus affair, Zola and Méliès, supported by their wives, stand up against the state’s lies. A luminous tribute to whistle-blowers past and present.

Running time: 1:30 hrs.

German : Les Téméraires

Eine historische Komödie, in der Geschichte mit der Feder und der Kamera geschrieben wird. Mitten in der Dreyfus-Affäre stellen sich Zola und Méliès, unterstützt von ihren Ehefrauen, gegen die Staatslüge. Eine leuchtende Hommage an die Whistleblower von gestern und heute.

Dauer: 1,5 Stunden Für alle Altersgruppen.

Italiano :

Una commedia storica in cui la storia viene scritta con la penna e la macchina da presa. Nel bel mezzo dell’affare Dreyfus, Zola e Méliès, sostenuti dalle loro mogli, si oppongono alle menzogne dello Stato. Un luminoso omaggio agli informatori di ieri e di oggi.

Durata: 1h30 Aperto a tutti.

Espanol : Les Téméraires

Una comedia histórica en la que la historia se escribe con la pluma y la cámara. En pleno asunto Dreyfus, Zola y Méliès, apoyados por sus esposas, se enfrentan a las mentiras del Estado. Un luminoso homenaje a los delatores del pasado y del presente.

Duración: 1h30 Abierto a todos.

L’événement Les Téméraires Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-11-02 par OT Villeneuve Vallée du Lot