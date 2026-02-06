LES TÉMÉRAIRES ZOLA ET MÉLIÈS AU CŒUR D’UN MENSONGE D’ÉTAT… Mauguio

LES TÉMÉRAIRES ZOLA ET MÉLIÈS AU CŒUR D’UN MENSONGE D’ÉTAT…

Découvrez ce spectacle au Théâtre Bassaget à Mauguio !

1894, l’Affaire Dreyfus divise la France.

Un Capitaine est accusé d’espionnage et déclaré coupable.

En plein succès littéraire et contre l’avis de son éditeur, Zola enquête sur le cas Dreyfus.

Depuis son studio de cinéma, Méliès, lui, s’engage à dénoncer un mensonge d’État. Malgré les menaces, et soutenus par leurs femmes, l’un écrit l’article le plus connu de l’histoire, l’autre réalise le premier film censuré au monde.

Fausses rumeurs et antisémitisme n’arrêtent pas ces Téméraires, qui, armés de leur courage et d’un sens du devoir hors du commun, font éclater la vérité.

7 comédiens interprètent 30 personnages et amènent du rire au milieu de la haine.

L’Histoire est en marche, rien ne l’arrêtera plus.

Un spectacle captivant, drôle et engagé ! Une mise en scène inventive, des comédiens brillants et un savant mélange d’humour, d’histoire et d’émotion. À ne pas manquer ! L’équipe de programmation

Vendredi 14 février 20h

Durée 1h30

Théâtre Bassaget Mauguio

Tout public dès 14 ans

12 € 10 € 6 € .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 65 35

