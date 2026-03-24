LES TÉMOINS DU FUTUR

1469 quai des Moulins Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Cosmic Neman, moitié du duo Zombie Zombie, ouvre une brèche sonore au Dancing dans la même direction que son émission sur Rinse FM, avec des invités qui captent eux aussi les vibrations du futur pour les retranscrire sur le Dance Flo

Cosmic Neman, moitié du duo Zombie Zombie, ouvre une brèche sonore au Dancing dans la même direction que son émission sur Rinse FM, avec des invités qui captent eux aussi les vibrations du futur pour les retranscrire sur le Dance Floor. .

1469 quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie +33 000000000

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LES TÉMOINS DU FUTUR

Cosmic Neman, one half of the duo Zombie Zombie, opens a sonic breach in Dancing in the same direction as his show on Rinse FM, with guests who also capture the vibrations of the future to retranscribe them on Dance Flo

L’événement LES TÉMOINS DU FUTUR Sète a été mis à jour le 2026-03-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE