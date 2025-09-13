Les temps d’art Expositions de peintures, dessins et installations Montbarrois

Trois artistes d’une même famille unissent leurs univers singuliers lors des Journées Nationales des Artistes. Dans une grange vigneronne tricentenaire, découvrez des créations plastiques, dessins et illustrations qui dialoguent avec ce lieu chargé d’histoire.

À l’occasion des Journées Nationales des Artistes, Denis Lachaize, Clotilde Clem Lachaize et Cléopâtre Armstrong-Lachaize ouvrent un espace de rencontre artistique unique. Dans une grange vigneronne de plus de trois siècles, aux murs de torchis et de pierres et à la charpente en chêne, leurs créations prennent vie dessins, plastiques, bandes dessinées et illustrations se répondent et se complètent. Chaque œuvre reflète une sensibilité singulière, entre geste intime, imaginaire visuel et exploration contemporaine. Ensemble, ils offrent au public une expérience esthétique forte, où l’énergie familiale se mêle à l’âme d’un lieu patrimonial rare, transformant la visite en immersion poétique et sensorielle. .

Three artists from the same family unite their singular universes for the Journées Nationales des Artistes. In a three-hundred-year-old winegrower?s barn, discover plastic creations, drawings and illustrations in dialogue with this place steeped in history.

Drei Künstler aus einer Familie vereinen ihre einzigartigen Welten bei den Nationalen Künstlertagen. Entdecken Sie in einer 300 Jahre alten Winzerscheune plastische Kreationen, Zeichnungen und Illustrationen, die mit diesem geschichtsträchtigen Ort in Dialog treten.

Tre artisti della stessa famiglia uniscono i loro mondi unici per le Journées Nationales des Artistes. In un fienile di trecento anni, scoprite creazioni plastiche, disegni e illustrazioni in dialogo con questo luogo ricco di storia.

Tres artistas de una misma familia unen sus universos para las Journées Nationales des Artistes. En un granero de viticultor tricentenario, descubra creaciones plásticas, dibujos e ilustraciones en diálogo con este lugar cargado de historia.

