Les Terrasses de Bel Air Les Tables du Pays d’Ancenis Restaurant les Terrasses de Bel Air Vair-sur-Loire

Restaurant les Terrasses de Bel Air 6 bel air Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : 2025-11-03 19:00:00

fin : 2025-11-04

2025-11-03 2025-11-04 2025-11-05 2025-11-06 2025-11-07 2025-11-08

Les Tables du Pays d’Ancenis C’est bon, c’est local ! Du 3 au 9 novembre, découvrez les saveurs authentiques du Pays d’Ancenis grâce à une sélection de restaurateurs passionnés. Engagés dans le circuit court, ils mettent à l’honneur les produits locaux et identitaires pour éveiller vos papilles.

Les Terrasses de Bel Air vous ouvrent ses portes pour les Tables du Pays d’Ancenis !

Au menu

Entrée Raviole de langoustines au chèvre frais et épinard, bisque armoricaine

Plat Pressé de volailles farcies au foie gras, écrasé de pommes de terre fumées, légumes grillés et sauce aux cèpes

Dessert Chou vanille à la pomme caramélisée, sauce caramel au cidre

Dates

Du lundi au vendredi tous les midis et soirs

Samedi soir

Sur réservation auprès des Terrasses de Bel Air.

Avec les produits et producteurs locaux suivants

Chèvre frais de la ferme de la Blanchetière (Loireauxence)

Volailles des Volailles de l’Avenue (Teillé)

Pommes de terre du Maraichage du Don (Moisdon-la-Rivière)

Pommes de la ferme des fruits rouges (Loireauxence) .

Restaurant les Terrasses de Bel Air 6 bel air Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 02 87 terrassesreservations@gmail.com

English :

Les Tables du Pays d’Ancenis: It’s good, it’s local! From November 3 to 9, discover the authentic flavors of the Ancenis region thanks to a selection of passionate restaurateurs. Committed to short distribution channels, they’ll be showcasing local produce and identity to tantalize your taste buds.

German :

Les Tables du Pays d’Ancenis: Es ist gut, es ist lokal! Entdecken Sie vom 3. bis zum 9. November die authentischen Geschmäcker des Pays d’Ancenis dank einer Auswahl an leidenschaftlichen Gastronomen. Die Restaurants, die sich für kurze Transportwege engagieren, stellen lokale und identitätsstiftende Produkte in den Vordergrund, um Ihre Geschmacksnerven zu wecken.

Italiano :

Les Tables du Pays d’Ancenis: è buono, è locale! Dal 3 al 9 novembre, scoprite i sapori autentici della regione di Ancenis grazie a una selezione di ristoratori appassionati. Impegnati in canali di distribuzione brevi, presenteranno prodotti locali e prodotti con una forte identità locale per stuzzicare il vostro palato.

Espanol :

Les Tables du Pays d’Ancenis: ¡Es bueno, es local! Del 3 al 9 de noviembre, descubra los sabores auténticos de la región de Ancenis gracias a una selección de restauradores apasionados. Comprometidos con la distribución a corto plazo, presentarán productos locales y productos con una fuerte identidad local para deleitar su paladar.

