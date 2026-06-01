Les Terrasses de La Garde Château La Garde Martillac jeudi 25 juin 2026.

Martillac

Les Terrasses de La Garde

Château La Garde 1 Chemin la Tour Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:00:00

fin : 2026-06-25 22:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Les Terrasses de La Garde reviennent le 25 juin pour une soirée placée sous le signe de la détente, du partage et de la convivialité !

Le château vous accueille dans une atmosphère douce et chaleureuse au cœur des vignes, pour un moment hors du temps où se mêlent plaisir, découverte et art de vivre.

À l’honneur La Terrasse Blanc & Rouge, les seconds vins du château. Une belle occasion de découvrir — ou redécouvrir — leur fraîcheur et leur élégance autour d’un verre.

Pour rythmer cette soirée estivale, profitez également d’un DJ set qui accompagnera le coucher du soleil et prolongera l’ambiance jusque dans la soirée.

Le Chef Aurélien Mallia sera présent pour vous proposer une restauration de qualité tout au long de l’événement.

Une soirée chic, conviviale et festive à partager entre amis, collègues ou en famille, dans un cadre exceptionnel au cœur des vignes. .

Château La Garde 1 Chemin la Tour Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 91 18 93 hospitality.lagarde@dourthe.com

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English : Les Terrasses de La Garde

L’événement Les Terrasses de La Garde Martillac a été mis à jour le 2026-06-04 par Sud Bordeaux Tourisme