Les terrasses de l’Orée L’orée du parc Saint-Pern
Les terrasses de l’Orée L’orée du parc Saint-Pern vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Pern
Les terrasses de l’Orée
L’orée du parc 16 La Cocheriais Saint-Pern Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Retrouvez le 17 Juillet à l’Orée du parc Michel Bougerie
Tout l’été, les terrasses de l’Orée sont l’occasion de passer un moment convivial le vendredi soir et le samedi midi !
Des groupes de musique locaux sont présents pour animer les soirées.
La réservation est conseillée. L’Orée du parc se situe à l’entrée de Bécherel, à la limite de la commune de Saint-Pern.
Au menu planches apéritives, viandes grillés au feu de bois, boissons, etc…
Cartes à venir sur leur site internet. .
L’orée du parc 16 La Cocheriais Saint-Pern 35190 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 66 74 72
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English :
L’événement Les terrasses de l’Orée Saint-Pern a été mis à jour le 2026-06-10 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN
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