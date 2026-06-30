Cintegabelle

LES TERRASSES DE PICARROU

Place Lucien Canals Cintegabelle Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 19:00:00

fin : 2026-06-30 22:30:00

Date(s) :

2026-06-30 2026-07-16 2026-07-28

Les Terrasses de Picarrou repartent pour cinq soirées et 10 concerts gratuits.

Des découvertes, de la variété, des artistes de la région et d’autres qui viennent de plus loin…et un bouquet final.

Les Terrasses de Picarrou repartent pour cinq soirées et 10 concerts gratuits.

Des découvertes, de la variété, des artistes de la région et d’autres qui viennent de plus loin…et un bouquet final. .

Place Lucien Canals Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Les Terrasses de Picarrou is back for five evenings and 10 free concerts.

New discoveries, a variety of genres, local artists, and others from farther afield… and a grand finale.

L’événement LES TERRASSES DE PICARROU Cintegabelle a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE