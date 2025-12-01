Les Terrasses du Golf menu des fêtes de fin d’année 2025 Pornic

Les Terrasses du Golf menu des fêtes de fin d’année 2025

Pour les fêtes, offrez-vous un moment gourmand avec vue sur le green dans l’atmosphère chic et apaisante des Terrasses du Golf de Pornic !

MENU

Amuse-bouche

Tatin de foie gras au pain d’épices et pommes fondantes

—

Entrée

Saint-Jacques poêlées, velouté de potimarron coco, gingembre et citron vert

—

Plat

Pavé de rumsteak façon Rossini, accompagné d’un écrasé de pommes de terre

—

Dessert

Clémentine rôtie, crumble au pain d’épices

.

Avenue Scalby Newby Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 06 69 contact@golfdepornic.fr

English :

For the holidays, treat yourself to a gourmet moment overlooking the green in the chic, soothing atmosphere of Les Terrasses du Golf de Pornic!

