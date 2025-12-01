Les Terrasses du Golf menu des fêtes de fin d’année 2025 Pornic
Les Terrasses du Golf menu des fêtes de fin d’année 2025 Pornic vendredi 19 décembre 2025.
Avenue Scalby Newby Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Début : 2025-12-19 19:00:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Pour les fêtes, offrez-vous un moment gourmand avec vue sur le green dans l’atmosphère chic et apaisante des Terrasses du Golf de Pornic !
MENU
Amuse-bouche
Tatin de foie gras au pain d’épices et pommes fondantes
Entrée
Saint-Jacques poêlées, velouté de potimarron coco, gingembre et citron vert
Plat
Pavé de rumsteak façon Rossini, accompagné d’un écrasé de pommes de terre
Dessert
Clémentine rôtie, crumble au pain d’épices
Avenue Scalby Newby Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 06 69 contact@golfdepornic.fr
English :
For the holidays, treat yourself to a gourmet moment overlooking the green in the chic, soothing atmosphere of Les Terrasses du Golf de Pornic!
L'événement Les Terrasses du Golf menu des fêtes de fin d'année 2025 Pornic a été mis à jour le 2025-11-27