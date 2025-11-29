Les Terrasses du Golf vente de foie gras maison 2025 Pornic
Les Terrasses du Golf vente de foie gras maison 2025 Pornic mercredi 10 décembre 2025.
Les Terrasses du Golf vente de foie gras maison 2025
Avenue Scalby Newby Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Offrez le meilleur à votre table découvrez le foie gras maison des Terrasses du Golf de Pornic !
Laissez-vous séduire par le foie gras maison des Terrasses du Golf, une création cuite sous vide à l’eau parfaite à 57°.
Préparé avec tout le savoir-faire du chef, ce foie gras devient la star de vos repas de fête !
A savourer en toute simplicité ou à sublimer avec vos accompagnements préférés.
Proposé en format 250g, il se conserve jusqu’à 50 jours au réfrégirateur et peut même être congelé pour prolonger le plaisir.
+33 2 40 82 06 69 contact@golfdepornic.fr
English :
Bring the best to your table: discover Les Terrasses du Golf de Pornic’s homemade foie gras!
L’événement Les Terrasses du Golf vente de foie gras maison 2025 Pornic a été mis à jour le 2025-11-27 par I_OT Pornic