Les Terrasses du Golf vente de foie gras maison 2025

Avenue Scalby Newby Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Offrez le meilleur à votre table découvrez le foie gras maison des Terrasses du Golf de Pornic !

MENU

Laissez-vous séduire par le foie gras maison des Terrasses du Golf, une création cuite sous vide à l’eau parfaite à 57°.

Préparé avec tout le savoir-faire du chef, ce foie gras devient la star de vos repas de fête !

A savourer en toute simplicité ou à sublimer avec vos accompagnements préférés.

Proposé en format 250g, il se conserve jusqu’à 50 jours au réfrégirateur et peut même être congelé pour prolonger le plaisir.

.

Avenue Scalby Newby Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 06 69 contact@golfdepornic.fr

English :

Bring the best to your table: discover Les Terrasses du Golf de Pornic’s homemade foie gras!

L’événement Les Terrasses du Golf vente de foie gras maison 2025 Pornic a été mis à jour le 2025-11-27 par I_OT Pornic