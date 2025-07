Les Terrasses du Paris Boire, manger, danser Le Café de Paris Crest

Les Terrasses du Paris Boire, manger, danser Le Café de Paris Crest vendredi 1 août 2025.

Les Terrasses du Paris Boire, manger, danser

Le Café de Paris 5 Rue de l’hôtel de ville Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-01 18:00:00

fin : 2025-08-15 21:00:00

Date(s) :

2025-08-01

Happy hour, tapas, concert ou DJ set… toujours ce même savoureux mélange pour profiter de l’été, tous les vendredi au Café de Paris à Crest

.

Le Café de Paris 5 Rue de l’hôtel de ville Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 85 64 35

English :

Happy hour, tapas, concert or DJ set… always the same tasty mix to enjoy the summer, every Friday at Café de Paris in Crest

German :

Happy Hour, Tapas, Konzert oder DJ-Set… immer die gleiche leckere Mischung, um den Sommer zu genießen, jeden Freitag im Café de Paris in Crest

Italiano :

Happy hour, tapas, concerto o DJ set… sempre lo stesso gustoso mix per vivere al meglio l’estate, ogni venerdì al Café de Paris di Crest

Espanol :

Happy hour, tapas, concierto o DJ set… siempre la misma sabrosa mezcla para aprovechar al máximo el verano, todos los viernes en el Café de Paris de Crest

L’événement Les Terrasses du Paris Boire, manger, danser Crest a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme