Les terrasses du Paris Phill Meli Trio Jazz Le Café de Paris Crest

Le Café de Paris 5 Rue de l’hôtel de ville Crest Drôme

Début : Vendredi 2025-07-25

fin : 2025-07-25

2025-07-25

Boire, manger, danser tout les vendredis de l’été

Le Café de Paris 5 Rue de l’hôtel de ville Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 85 64 35

English :

Drink, eat and dance every Friday this summer

German :

Trinken, essen, tanzen an jedem Freitag im Sommer

Italiano :

Bevete, mangiate e ballate tutti i venerdì di quest’estate

Espanol :

Beber, comer y bailar todos los viernes del verano

