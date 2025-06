Les Terrasses économiques – Brasserie de l’Archevêché / Restaurant L’Escargot Aix-en-Provence 2 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Les Terrasses économiques Mercredi 2 juillet 2025 le mercredi.

De 09h à 10h Aix-en-Provence quelle stratégie pour un centre-ville vivant et accessible à tous les commerçants ?



De 14h30 à 15h30 Réguler ou protéger ? Le dilemme européen face aux nouvelles logiques de puissance.

Jeudi 3 juillet 2025 de 10h à 11h.

L’économie, ça nous regarde !. Brasserie de l’Archevêché / Restaurant L’Escargot 36 rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : Mercredi 2025-07-02

fin : 2025-07-02

2025-07-02

2025-07-03

Le temps d’un café, venez débattre des sujets économiques qui vous concernent avec des économistes et des acteurs de la vie économique d’Aix-en-Provence.

« Aix-en-Provence quelle stratégie pour un centre-ville vivant et accessible à tous les commerçants ? », avec Patrick Ardizzoni, membre élu CCIAMP, Laure Scandolera, conseillère municipal Commerces et Alain Trannoy, membre du Cercle des économistes

→ Brasserie L’Archevêché Le 2 juillet 9h



« Réguler ou protéger ? Le dilemme européen face aux nouvelles logiques de puissance », avec Me Monika Mahy-Ma-Somga, Bâtonnière d’Aix-en-Provence, Me Cédric Dubucq et Me Tristan Girard-Gaymard, co-fondateur et avocat associé au Cabinet Bruzzo Dubucq, et Céline Gimet, professeure d’économie à Aix-Marseille Université

→ L’Escargot Le 2 juillet 14h30



« L’économie, ça nous regarde ! », avec Nathalie Chusseau, économiste, Sébastien Molina, président des Ateliers de la langue française, et Nino les mots, créateur de contenu

→ Brasserie L’Archevêché Le 3 juillet 10h .

Brasserie de l’Archevêché / Restaurant L’Escargot 36 rue Gaston de Saporta

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur reaix@cercledeseconomistes.fr

English :

Over a coffee, come and discuss the economic issues that concern you with economists and key players in Aix-en-Provence?s economic life.

German :

Diskutieren Sie bei einem Kaffee mit Wirtschaftswissenschaftlern und Akteuren des Wirtschaftslebens in Aix-en-Provence über Wirtschaftsthemen, die Sie betreffen.

Italiano :

Davanti a un caffè, venite a discutere delle questioni economiche che vi interessano con economisti e persone coinvolte nella vita economica di Aix-en-Provence.

Espanol :

Durante un café, venga a debatir las cuestiones económicas que le preocupan con economistas y personas implicadas en la vida económica de Aix-en-Provence.

