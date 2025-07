Les Terrasses musicales Saint-Affrique

Les Terrasses musicales Saint-Affrique mercredi 30 juillet 2025.

Les Terrasses musicales

10 Rue de la République Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-30

fin : 2025-07-30

Date(s) :

2025-07-30

Dernière grillade party pour clôturer ce mois de juillet ! Venez nombreux au café du commerce !

On sort le Barbecue ! De la bonne musique par AC’LOUSTICS et on profite !

Pensez à réserver ! .

10 Rue de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 12 60

English :

The last barbecue party in July! Come and join us at the Café du Commerce!

German :

Letzte Grillparty zum Abschluss des Monats Juli! Kommen Sie zahlreich ins Café du commerce!

Italiano :

L’ultimo barbecue di luglio! Venite al Café du Commerce!

Espanol :

¡La última barbacoa de julio! ¡Ven al Café du Commerce!

L’événement Les Terrasses musicales Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)