Les Terrasses musicales Saint-Affrique

Les Terrasses musicales Saint-Affrique mercredi 6 août 2025.

Les Terrasses musicales

10 Rue de la République Saint-Affrique Aveyron

Début : Mercredi 2025-08-06

fin : 2025-08-06

2025-08-06

Pour débuter ce mois d’août , venez nombreux au Commerce pour déguster les produits cuits au Brasero !

Nouvelle Terrasse musicale en collaboration avec Théo Courdy Brasero

Pensez à réserver ! .

10 Rue de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 12 60

English :

To kick off the month of August, join us at Commerce for a tasting of products cooked in the Brasero!

German :

Um den August zu beginnen , kommen Sie zahlreich in den Commerce, um die im Brasero gekochten Produkte zu probieren!

Italiano :

Per inaugurare il mese di agosto, venite al Commercio per assaggiare i prodotti cucinati nel Brasero!

Espanol :

Para inaugurar el mes de agosto, venga al Comercio a degustar los productos cocinados en el Brasero

L’événement Les Terrasses musicales Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)