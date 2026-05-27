Informations pratiques

Lion-sur-Mer

Les Terrasses Musicales The Soulful Deviants

30 Rue du Général Gallieni Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Concert soul proposé par la municipalité avec le groupe The Soulful Deviants, composé de 2 chanteuses et 8 musiciens. Leur musique est groovy, rythmée et inspirée du soul vintage. Une buvette sera disponible sur place.

Proposée par la Municipalité

Musique groovy, rythmique saccadée, chanteuses charismatiques…

Du soul vintage avec une classe certaine, assurément.

The Soulful Deviants est un groupe de musique Soul constitué de 2 chanteuses et 8 musiciens (un guitariste, un bassiste, un pianiste, un batteur et 4 soufflants).

Buvette sur place .

30 Rue du Général Gallieni Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 2 31 36 12 00

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English : Les Terrasses Musicales The Soulful Deviants

A soul concert organised by the local council featuring The Soulful Deviants, a group of 2 female singers and 8 musicians. Their music is groovy, rhythmic and inspired by vintage soul. A refreshment bar will be available on site.

L’événement Les Terrasses Musicales The Soulful Deviants Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-27 par Calvados Attractivité