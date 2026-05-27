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Les Terrasses Musicales The Soulful Deviants Lion-sur-Mer

vendredi 21 août 2026 · Lion-sur-Mer

Les Terrasses Musicales The Soulful Deviants Lion-sur-Mer

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
30 Rue du Général Gallieni
Ville
14780 Lion-sur-Mer
Département
Calvados
Tarif

Lion-sur-Mer

Les Terrasses Musicales The Soulful Deviants

30 Rue du Général Gallieni Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Concert soul proposé par la municipalité avec le groupe The Soulful Deviants, composé de 2 chanteuses et 8 musiciens. Leur musique est groovy, rythmée et inspirée du soul vintage. Une buvette sera disponible sur place.
Proposée par la Municipalité
Musique groovy, rythmique saccadée, chanteuses charismatiques…
Du soul vintage avec une classe certaine, assurément.
The Soulful Deviants est un groupe de musique Soul constitué de 2 chanteuses et 8 musiciens (un guitariste, un bassiste, un pianiste, un batteur et 4 soufflants).
Buvette sur place   .

30 Rue du Général Gallieni Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 2 31 36 12 00 

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English : Les Terrasses Musicales The Soulful Deviants

A soul concert organised by the local council featuring The Soulful Deviants, a group of 2 female singers and 8 musicians. Their music is groovy, rhythmic and inspired by vintage soul. A refreshment bar will be available on site.

L’événement Les Terrasses Musicales The Soulful Deviants Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-27 par Calvados Attractivité

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