Les Terres de Renard

Saint-Michel-en-Brenne Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-01 09:30:00

fin : 2026-04-08 12:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-22

Pénétrer au coeur de la Réserve Naturelle Nationale de Chérine à la rencontre de ses paysages et de ses richesses grâce à un cheminement original.

Ce parcours original côtoie bois et landes, étangs et marais, milieux naturels de Brenne qui se déclinent en mosaïque sur cette parcelle de 46 hectares. Oiseaux chanteurs, orchidées et amphibiens se dévoilent au fil de la promenade. 5 .

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

Enter the heart of the Chérine National Nature Reserve and discover its landscapes and treasures on an original trail.

L’événement Les Terres de Renard Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2026-02-25 par Destination Brenne