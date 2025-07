LES TERROIRS EN FÊTE Saint-Chinian

LES TERROIRS EN FÊTE Saint-Chinian dimanche 20 juillet 2025.

LES TERROIRS EN FÊTE

Prêts à vivre une journée inoubliable ? Les Terroirs en Fête débarquent le Dimanche 20 Juillet à St Chinian !

Amis épicuriens, mélomanes et amoureux des belles choses, on vous a concocté un programme de FOLIE ! Que vous soyez passionnés de vin , accros au bon son ou gourmands invétérés , cette journée est faite pour VOUS !

Au programme :

Dès 10h Espace Vin Plongez au cœur de nos terroirs avec 5 vignerons incroyables ! Dégustez les Muscats de Barroubio, les Bulles de Delmas, les St Chinian du Domaine des Jougla & Pin des Marguerites, et les rouges expressifs du Château Mirausse en Minervois. Une explosion de saveurs garantie !

Dès 11h L’Escale Vinyle (Ambiance Ibiza !) Notre parking se transforme en un spot chill et vibrant ! Préparez-vous à un DJ set vinyle magique avec DAVINCE (Rosa Bonheur, Mama Shelter Paris…) ! Ambiance de dingue assurée ! Pensez à réserver votre tonneau pour une expérience VIP !

Opening du Saint Anian Découvrez notre tout nouveau lieu cosy et confidentiel ! On vous attend pour un moment gourmand avec des planches généreuses (charcuterie, fromages, options vegan ). Réservez votre table pour être sûr d’avoir votre place ! ️

16h La Surprise Un atelier dégustation unique de vieux millésimes de Muscat du Domaine de Barroubio, animé par le vigneron lui-même ! Une expérience rare à ne pas manquer (sur inscription / 5€).

Et ce n’est pas tout !

Une photographe sera là pour immortaliser tous vos plus beaux moments de cet été !

Découvrez les créations uniques de Calmelita’s avec leur stand de bijoux et accessoires.

On a pensé à tout le monde, même aux alternatives sans alcool ! On a tellement hâte de vous y retrouver ! .

English :

Ready for an unforgettable day? Les Terroirs en Fête is coming to St Chinian on Sunday July 20!

German :

Sind Sie bereit, einen unvergesslichen Tag zu erleben? Die Terroirs en Fête kommen am Sonntag, dem 20. Juli, nach St Chinian!

Italiano :

Siete pronti per una giornata indimenticabile? Les Terroirs en Fête arriva a St Chinian domenica 20 luglio!

Espanol :

¿Está preparado para pasar un día inolvidable? Les Terroirs en Fête llega a St Chinian el domingo 20 de julio

