Unverre

Les Têtes de Piafs

Eglise Saint Martin Unverre Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Concert Duo des Têtes de Piafs à l’Eglise Saint-Martin, organisée par le Comité des Fêtes d’Unverre.

Venez assister à un nouveau set de chansons proposé par les Têtes de Piafs et qui s’intitule Portraits . .

Eglise Saint Martin Unverre 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Duo des Têtes de Piafs concert at Eglise Saint-Martin, organized by the Comité des Fêtes d’Unverre.

L’événement Les Têtes de Piafs Unverre a été mis à jour le 2026-04-14 par OT GRAND CHATEAUDUN