Les Têtes de Piafs Unverre
Les Têtes de Piafs Unverre samedi 25 avril 2026.
Unverre
Les Têtes de Piafs
Eglise Saint Martin Unverre Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Concert Duo des Têtes de Piafs à l’Eglise Saint-Martin, organisée par le Comité des Fêtes d’Unverre.
Venez assister à un nouveau set de chansons proposé par les Têtes de Piafs et qui s’intitule Portraits . .
Eglise Saint Martin Unverre 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Duo des Têtes de Piafs concert at Eglise Saint-Martin, organized by the Comité des Fêtes d’Unverre.
L’événement Les Têtes de Piafs Unverre a été mis à jour le 2026-04-14 par OT GRAND CHATEAUDUN
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