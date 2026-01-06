Les Têtes Renversantes Rosa Bonheur, une artiste hors-norme Cinéma le Gulf Stream La Baule-Escoublac

Les Têtes Renversantes Rosa Bonheur, une artiste hors-norme

Cinéma le Gulf Stream 52 avenue du Général de Gaulle La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif :

Date :

Début : 2026-02-02 10:30:00

fin : 2026-02-02 12:00:00

Date(s) :

2026-02-02

Les Têtes Renversantes, historiennes de l’art, présentent leur cycle de conférence à La Baule Elles font l’art

Rosa Bonheur, une artiste hors-norme

Artiste réaliste spécialisée dans la peinture animalière et mondialement connue, Rosa Bonheur est aussi une militante et un modèle pour une génération de peintres et de femmes. Inspirée par le monde vivant, elle cherche à portraiturer les animaux qu’elle côtoie largement. Son œuvre, réaliste et moderne, s’inscrit comme un jalon important du XIXe siècle. .

Cinéma le Gulf Stream 52 avenue du Général de Gaulle La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@lestetesrenversantes.fr

