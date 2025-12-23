Les Tétonnantes, Amilly

Les Tétonnantes

115 Rue de Couleuvreux Amilly Loiret

Début : 2026-01-16 19:30:00

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Des rencontres gratuites entre jeunes patientes pour se retrouver, échanger, s’entraider. Soirée festive apérose karaoké. .

115 Rue de Couleuvreux Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire centre@jeuneetrose.com

