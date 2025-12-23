Les Tétonnantes, Amilly
Les Tétonnantes, Amilly vendredi 16 janvier 2026.
Les Tétonnantes
115 Rue de Couleuvreux Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 19:30:00
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Les Tétonnantes
Des rencontres gratuites entre jeunes patientes pour se retrouver, échanger, s’entraider. Soirée festive apérose karaoké. .
115 Rue de Couleuvreux Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire centre@jeuneetrose.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Tétonnantes
L’événement Les Tétonnantes Amilly a été mis à jour le 2025-12-23 par OT MONTARGIS