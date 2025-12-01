Les Tétonnantes Montargis

Les Tétonnantes

2 Rue Paul Doumer Montargis Loiret

Tarif : – –

Début : 2025-12-17 15:30:00

fin : 2025-12-17

Des rencontres gratuites entre jeunes patientes pour se retrouver, échanger, s’entraider. Goûtété et jeux de société en famille.

Jeune et Rose est une association par et pour des jeunes femmes atteintes d’un cancer du sein avant 45 ans.

Pour s’inscrire à l’évènement, il est possible de flasher le QR Code qui est sur le visuel ou, tout simplement, d’adresser un mail à centre@jeuneetrose.com .

2 Rue Paul Doumer Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire centre@jeuneetrose.com

