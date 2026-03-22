Les Tétonnantes

17 Rue du Pont Saint-Roch Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 19:15:00

fin : 2026-04-08 21:15:00

Date(s) :

2026-04-08

Les Tétonnantes

Des rencontres gratuites entre jeunes patientes pour se retrouver, échanger, s’entraider.

Soirée P’tit Bac et Apérose. .

17 Rue du Pont Saint-Roch Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire centre@jeuneetrose.com

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Les Tétonnantes

L’événement Les Tétonnantes Montargis a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS