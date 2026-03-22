Les Tétonnantes Montargis
Les Tétonnantes Montargis mercredi 8 avril 2026.
Les Tétonnantes
17 Rue du Pont Saint-Roch Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 19:15:00
fin : 2026-04-08 21:15:00
Date(s) :
2026-04-08
Les Tétonnantes
Des rencontres gratuites entre jeunes patientes pour se retrouver, échanger, s’entraider.
Soirée P’tit Bac et Apérose. .
17 Rue du Pont Saint-Roch Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire centre@jeuneetrose.com
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Les Tétonnantes
L’événement Les Tétonnantes Montargis a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS