Les Tétonnantes Montargis

Les Tétonnantes 17 Rue du Pont Saint-Roch Montargis 2026-04-08

Les Tétonnantes Montargis mercredi 8 avril 2026.

Les Tétonnantes

17 Rue du Pont Saint-Roch Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 19:15:00
fin : 2026-04-08 21:15:00

Date(s) :
2026-04-08

Les Tétonnantes
Des rencontres gratuites entre jeunes patientes pour se retrouver, échanger, s’entraider.
Soirée P’tit Bac et Apérose.   .

17 Rue du Pont Saint-Roch Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire   centre@jeuneetrose.com

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English :

Les Tétonnantes

L’événement Les Tétonnantes Montargis a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS

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