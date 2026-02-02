Les Théâtrales de Clermont Salle Cocoynacq Clermont

Les Théâtrales de Clermont

Salle Cocoynacq Chemin des écoles Clermont Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 15:00:00

fin : 2026-03-15 16:30:00

Date(s) :

2026-03-13

13 14 & 15 mars à Clermont

Les Théâtrales 8ème édition

Vendredi 13 mars 20h30 La troupe théâtrale de Renung

présente Un sympathique idiot comédievde J.C. Martineau

Samedi 14 mars 20h30 La scène Arthésienne présente

Faites comme chez vous comédie policière de B.C. Lugan

Dimanche 15 mars à 15h La Cie la Troisième Rue de Biarritz présente Parlez-moi d’Amour comédie de Paul Claudel

Tarifs 10€, gratuit pour les moins de 14ans

réservations obligatoires 06 16 79 04 57 ou 06 07 37 52 61

Buvette et pâtisserie .

Salle Cocoynacq Chemin des écoles Clermont 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 37 52 61 culturarts.clermont@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Théâtrales de Clermont

L’événement Les Théâtrales de Clermont Clermont a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Terres de Chalosse