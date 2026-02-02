Les Théâtrales de Clermont Salle Cocoynacq Clermont
Salle Cocoynacq Chemin des écoles Clermont Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-13 15:00:00
fin : 2026-03-15 16:30:00
2026-03-13
13 14 & 15 mars à Clermont
Les Théâtrales 8ème édition
Vendredi 13 mars 20h30 La troupe théâtrale de Renung
présente Un sympathique idiot comédievde J.C. Martineau
Samedi 14 mars 20h30 La scène Arthésienne présente
Faites comme chez vous comédie policière de B.C. Lugan
Dimanche 15 mars à 15h La Cie la Troisième Rue de Biarritz présente Parlez-moi d’Amour comédie de Paul Claudel
Tarifs 10€, gratuit pour les moins de 14ans
réservations obligatoires 06 16 79 04 57 ou 06 07 37 52 61
Buvette et pâtisserie .
Salle Cocoynacq Chemin des écoles Clermont 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 37 52 61 culturarts.clermont@gmail.com
