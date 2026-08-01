Les Théâtrales de Villerville Concert de Rodéo Drive et barbecue Espace Patrick Grainville Villerville

Informations pratiques

Villerville

Les Théâtrales de Villerville Concert de Rodéo Drive et barbecue

Espace Patrick Grainville 12 Rue des Poilus Villerville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 21:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Le samedi à 21h30, le groupe Rodeo Drive prend le relais des représentations, pour prolonger la soirée dans une ambiance chaleureuse et festive. Un moment partagé autour d’un barbecue convivial en présence des artistes du festival. Le groupe interprètera les chansons des légendes du Rock.

Le temps d’un week-end, Villerville, niché entre mer et nature, se transforme en véritable scène vivante pour accueillir la 3ᵉ édition des Théâtrales, un rendez-vous consacré au théâtre et à la culture.

Le samedi à 21h30, le groupe Rodeo Drive prend le relais des représentations, pour prolonger la soirée dans une ambiance chaleureuse et festive. Un moment partagé autour d’un barbecue convivial en présence des artistes du festival.

Depuis plus de 30 ans, Jean-Michel Weil et ses complices du groupe Rodeo Drive se produisent dans les salles parisiennes. De l’Elysée Montmartre, au Petit Journal Montparnasse en passant par la Flèche d’Or ou encore la Dame de Canton, ils interprètent les chansons des légendes du Rock (Elvis Presley, Janis Joplin, les Rolling Stones, Cliff Richard, Eddie Cochran…). Ils vivent leur passion et la communiquent. Jean-Michel Weil (guitare, chant) et Bruno Kahan (batterie) joueront en petite formation (guitare, batterie, voix). .

Espace Patrick Grainville 12 Rue des Poilus Villerville 14113 Calvados Normandie +33 6 50 44 21 44

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English : Les Théâtrales de Villerville Concert de Rodéo Drive et barbecue

On Saturday at 9.30 pm, the band Rodeo Drive will take to the stage to keep the evening going in a warm and festive atmosphere. It’ll be a chance to get together over a friendly barbecue with the festival’s artists. The band will perform songs by rock legends.

L’événement Les Théâtrales de Villerville Concert de Rodéo Drive et barbecue Villerville a été mis à jour le 2026-08-13 par OT SPL Deauville