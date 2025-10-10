Les Théâtrales du Kreiz Breizh salle des fêtes Rostrenen

Les prochaines théâtrales du Kreiz Breizh auront lieu les 10, 11 et 12 octobre prochain, je vous joins quelques informations afin d’en faire la promo, merci d’avance et bonne fin de journée.

LES CONTES DE BRAN RUZ:

Venez rêver avec le mage Bran Ruz, à travers les contes et légendes des pays celtiques.

L’exigence artistique et le renouvellement des formes ont étés au cœur même de l’écriture de ce spectacle.

Ainsi, les ambiances sonores et les effets de lumière, complètent parfaitement cette alchimie et transportera le public dans l’imaginaire des Korrigans, de Merlin et la forêt de Brocéliande.

http://www.branruz.book.fr

De 5 à 177 ans, ce spectacle très familial enchantera les amoureux de la Bretagne et de l’épopée des chevaliers de la table ronde (durée 1H).

“ Venez petits et grands, vous qui vous promenez à la tombée de la nuit sur la lande Bretonne autour de la forêt de Brocéliande, n’ayez crainte, une nuée de petits êtres tous plus malins les uns que les autres, Korrigans, Gnomes et Elfes, vous épient.

Dehors l’orage gronde, la pluie commence à tomber, la Fée Galadriel vous invite à vous réfugier dans la grotte mystérieuse de BRAN RUZ, qui vous émerveillera par ses récits et sa magie, vous voyagerez avec le Mage dans l’imaginaire des contes, où Chevaliers, princesses et sorcières vivaient des aventures fantastiques, il y a fort, fort longtemps… ”

LE SECRET DES CONTEUSES:

Cette œuvre relate l’atmosphère d’un salon littéraire de femmes. L’action se passe chez Ninon de Lenclos, la courtisane du Grand siècle. Elle reçoit Madame de Sévigné, Madame Scarron et Mademoiselle de Scudéry, elles aussi salonnières.

Ninon a préparé un petit jeu qui consiste par le truchement d’un tirage au sort à raconter une histoire d’amour inconnue de la Cour et de leur entourage. Il est question de s’adonner a` l’art de la conversation et d’e´voquer un amant inconnu de la cour et de leur entourage, voila` le vif du sujet ! une histoire de cœur et d’esprit, d’inclination et d’ardeur ou` la raison n’a plus sa place, où le brio de l’éloquence est de mise.

Nous sommes en 1671, à l’âge d’or du théâtre, des grands épistoliers, du Mercure Galant et de la préciosité.

Le samedi 10 octobre place aux troupes amateurs régionales avec la journée d’échanges ATTROUPONS NOUS.

« Le Secret des conteuses » est une comédie sur fond d’histoire de France et de Roi Soleil. Au 36 rue des Tournelles à Paris, en l’hôtel de Sagonne, Ninon de Lenclos, courtisane, sublime, spirituelle, piquante, accueille quelques Grandes Dames.

C’est dans ce Marais encore marqué des temps anciens, que nous aimons suivre les sentiers de ces conteuses. Dans ces demeures bordées de rues pavées, l’on s’adonnait à d’autres plaisirs qu’aujourd’hui. La fleur de la conversation, le brio de l’éloquence, les mots d’esprit suscitaient de grands émois. Ninon de Lenclos, Madame de Sévigné, Mademoiselle de Scudéry, Madame Scarron et Louison dans le Secret des conteuses nous révèlent au fil des scènes, l’héritage social, amoureux, littéraire, et intellectuel auquel la femme d’aujourd’hui pourrait s’identifier sans rougir.

salle des fêtes place des justes Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 73 95 98 26

