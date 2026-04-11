Les Théâtrales en Venise Verte à Coulon Coulon
Les Théâtrales en Venise Verte à Coulon Coulon vendredi 1 mai 2026.
Coulon
Les Théâtrales en Venise Verte à Coulon
Coulon Deux-Sèvres
Tarif : – – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-01
La troisième édition du festival Les Théâtrales en Venise est lancée ! Cette année, Molière est à l’honneur mais pas que ! Rendez-vous du 1er au 10 mai prochains à Coulon .
Au total, ce sont 10 titres et 14 représentations qui se tiendront dans la salle des fêtes de Coulon, à La Laiterie, ainsi qu’au petit théâtre du Jardin de la Demoiselle. Quelques représentations se dérouleront en extérieur dans le jardin de la mairie, avec une possibilité de repli prévu à la salle des fêtes en cas d’intempéries.
Pour tout renseignements 06 10 25 58 94 ou 06 19 29 14 31 ou sur la page Facebook. .
Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 24 14 31 theatreaumarais@gmail.com
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English : Les Théâtrales en Venise Verte à Coulon
L’événement Les Théâtrales en Venise Verte à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Niort Marais Poitevin
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