Coulon

Les Théâtrales en Venise Verte à Coulon

Coulon Deux-Sèvres

Tarif : – – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-01

La troisième édition du festival Les Théâtrales en Venise est lancée ! Cette année, Molière est à l’honneur mais pas que ! Rendez-vous du 1er au 10 mai prochains à Coulon .

Au total, ce sont 10 titres et 14 représentations qui se tiendront dans la salle des fêtes de Coulon, à La Laiterie, ainsi qu’au petit théâtre du Jardin de la Demoiselle. Quelques représentations se dérouleront en extérieur dans le jardin de la mairie, avec une possibilité de repli prévu à la salle des fêtes en cas d’intempéries.

Pour tout renseignements 06 10 25 58 94 ou 06 19 29 14 31 ou sur la page Facebook. .

Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 24 14 31 theatreaumarais@gmail.com

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English : Les Théâtrales en Venise Verte à Coulon

L’événement Les Théâtrales en Venise Verte à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Niort Marais Poitevin