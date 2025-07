LES THÉOPHANIES CHANT À LA LUNE Rieux-Minervois

LES THÉOPHANIES CHANT À LA LUNE Rieux-Minervois dimanche 20 juillet 2025.

LES THÉOPHANIES CHANT À LA LUNE

20 Rue du Château Rieux-Minervois Aude

Tarif : 13 – 13 – EUR

Début : 2025-07-20 17:00:00

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

Soprano originaire de Sérignan, Marie Sénié débute ses études artistiques par la pratique de la danse dès l’âge de 6 ans, puis la flute traversière avant de découvrir les joies du chant choral. Très vite passionnée cela la mènera à commencer ses études de chant au conservatoire d’agglomération Béziers Méditerranée dès l’âge de 11 ans. Elle poursuivra par la suite sa formation de chant lyrique au conservatoire de Sète avant de rejoindre le conservatoire du grand Avignon en 2015. En 2009, elle intègre Opéra Junior à Montpellier. Elle s’y est notamment illustrée dans les rôles de Elle (L’Amour Masqué ), Le Coq et le Pivert ( La petite renarde rusée), Lucy (The beggar’s Opera), Princesse Laoula ( L’étoile), La prin cesse ( L’enfant et les sortilèges ), Monica (The Medium ), Isoline (Geneviève de Brabant), Danica ( Svadba) et, dans le cadre des Folies d’ O, Minerve dans Orphée aux enfers.

Depuis 2016, elle a à plusieurs reprises interprété la partie soliste de la « Misa Tango » de Palmeri.

C’est cette même année que dans le cadre de sa formation en Licence » Métiers de la scène lyrique », elle a intégré le Choeur de l’Opéra National de Montpellier. Depuis, elle y est appelée régulièrement.

En 2018, elle a été Micaëla lors du concert » Un air de famille » dédié à Carmen donné à l’Opéra Comédie de Montpellier. La même année, sous la direction de Michael Schonwandt, Anna dans Nabucco puis une paysanne et une jeune fille dans Kassya lors du festival Radio France Occitanie Montpellier. En 2019 on a pu la retrouver comme soliste dans la Misa Criolla de Ramirez aux côtés du choeur Setavoce. En 2021 elle a participé aux Chorégies d’Orange dans le choeur de la » Symphonie des jeux vidéo ». En 2021 et 2022 elle a chanté dans le cadre des visites loufoques organisées à l’occasion des journées du patrimoine pour la réouverture du Prochaines dates les 11 et 12 Novembre à Clermont l’Hérault et Montpellier.théâtre du Minotaure-salle Berlioz à Béziers.

Swan Starosta étudie le piano au conservatoire de Montpellier dans la classe de Dominique Taouss. Lors de sa formation, elle participe régulièrement aux masterclass des éminents pianistes Denis Pascal, Hortense Cartier Bresson ou encore Jean-Marc Luisada. Elle marque très vite un vif intérêt pour la musique de chambre qu’elle pratique dans les classes d’Hugues Chabert et Bernard Pozzera. Elle quitte le conservatoire avec une médaille mention très bien en piano et musique de chambre. Parallèlement, elle obtient une licence de musicologie à l’université Paul Valéry.

Elle forme le Duo Eole avec l’altiste Manon Briau avec qui elle donne plusieurs concerts en Occitanie. Elle participe au récital piano jeune talents de la saison des concerts impromptus de la Remise et se produit en concert avec différents partenaires la mezzo-soprano Soraya Almanza, le baryton Olivier Brunel, la soprano Pauline Ferracci, la cheffe de choeur Karen Kapferer…

Ayant toujours été également attirée par le théâtre, elle se forme à cet art, travaille en tant que comédienne mais surtout en tant que comédienne et pianiste dans divers spectacles musicaux intégrant la musique classique L’oiseau que tu croyais surprendre battit de l’aile et s’envola, mise en scène par Justine Wojtyniak, la plus précieuse des marchandises de Jean-Claude Grumberg ou Les fourberies de Scapin de Molière, mis en scène par Bruno Abadie, La petite pieuvre qui voulait jouer du piano de Wajdi Mouawad, co-mis en scène avec Adélaïde Héliot, Gioconda de Nikos Kokantzis, mis en scène par Cliff Paillé. Elle conçoit, écrit ou co-écrit et joue dans plusieurs spectacles interdisciplinaires Maguelone avec l’ensemble vocal Les voix éphémères, Et toutes ces branches chantaient, un concert-spectacle entre théâtre et récital de piano, Où est passé Bérenger ? avec la Cie l’Arborescence, Murmures co-mis en scène avec Fanny Valentin… Après avoir enseigné le piano au sein de l’école Beaux-arts musiques à Montpellier, elle se consacre désormais uniquement à la scène et souhaite proposer des concerts ou spectacles où la musique classique se révèle poétique et accessible à tous.

Programme :

Une balade poétique et musicale sous le clair de lune des poètes et des musiciens qui ont célébré la nuit amoureuse, la nuit mystérieuse, la nuit rêveuse, la nuit douce et simple comme une berceuse… Debussy, Schumann, Saint-Saëns, Massenet, Gershwin, Fauré, Schubert, De Falla, Montsalvage… portés par la voix de Marie Sénié et le piano de Swan Starosta.

L’heure exquise, Reynaldo Hahn

Die Lotosblume, Robert Schumann

Clair de lune, Gabriel Fauré

Nana, Manuel De Falla

Summertime, George Gershwin

Cancion de cuna para dormir a un negrito, Xavier Montsalvage

I Could Have Danced All Night, Frederick Loewe

Nuit d’Espagne, Jules Massenet

Ständchen, Franz Schubert

Je chante la nuit, Maurice Yvain

Damunt de tu només les flors, Federico Monpou

Après un rêve, Gabriel Fauré

Do not go my love, Richard Hageman

Danse macabre, Camille Saint Saëns

Nuit d’étoiles, Claude Debussy

20 Rue du Château Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 38 93 theophanies11@gmail.com

English :

A soprano from Sérignan, Marie Sénié began her artistic studies with dance at the age of 6, followed by the transverse flute, before discovering the joys of choral singing. Her passion for singing soon led her to begin her singing studies at the Béziers Méditerranée conservatory at the age of 11. She then continued her opera training at the conservatoire de Sète, before joining the conservatoire du grand Avignon in 2015. In 2009, she joined Opéra Junior in Montpellier. There, she distinguished herself in the roles of Elle (L’Amour Masqué), Le Coq et le Pivert ( La petite renarde rusée), Lucy (The beggar’s Opera), Princesse Laoula ( L’étoile), La prin cesse ( L’enfant et les sortilèges ), Monica (The Medium ), Isoline (Geneviève de Brabant), Danica ( Svadba) and, as part of the Folies d’ O, Minerve in Orphée aux enfers.

Since 2016, she has repeatedly performed the solo part in Palmeri’s « Misa Tango ».

That same year, as part of her Bachelor’s degree « Métiers de la scène lyrique », she joined the Choir of the Opéra National de Montpellier. Since then, she has been a regular guest.

In 2018, she was Micaëla in the concert « Un air de famille » dedicated to Carmen given at the Opéra Comédie de Montpellier. The same year, under the direction of Michael Schonwandt, she played Anna in Nabucco, then a peasant and a young girl in Kassya at the Radio France Occitanie Montpellier festival. In 2019, she appeared as soloist in Ramirez’s Misa Criolla with the Setavoce choir. In 2021 she took part in the Chorégies d’Orange in the chorus of the « Symphonie des jeux vidéo ». In 2021 and 2022 she sang as part of the zany tours organized on the occasion of the Heritage Days for the reopening of the Next dates: November 11 and 12 in Clermont l?Hérault and Montpellier.théâtre du Minotaure-salle Berlioz in Béziers.

Swan Starosta studied piano at the Montpellier Conservatoire in Dominique Taouss’s class. During her training, she regularly took part in masterclasses with eminent pianists Denis Pascal, Hortense Cartier Bresson and Jean-Marc Luisada. She soon developed a keen interest in chamber music, studying with Hugues Chabert and Bernard Pozzera. She left the Conservatoire with a distinction medal in piano and chamber music. At the same time, she obtained a degree in musicology from the Université Paul Valéry.

She formed the Duo Eole with violist Manon Briau, with whom she gave several concerts in the Occitanie region. She took part in the young talent piano recital in the Remise impromptu concert season, and performed in concert with various partners: mezzo-soprano Soraya Almanza, baritone Olivier Brunel, soprano Pauline Ferracci, choir director Karen Kapferer?

Having always been attracted to the theater, she trained in this art form, working as an actress, but above all as an actress and pianist in various musical shows incorporating classical music: L?oiseau que tu croyais surprendre battit de l?aile et s?la plus précieuse des marchandises by Jean-Claude Grumberg or Les fourberies de Scapin by Molière, directed by Bruno Abadie, La petite pieuvre qui voulait jouer du piano by Wajdi Mouawad, co-directed with Adélaïde Héliot, Gioconda by Nikos Kokantzis, directed by Cliff Paillé. She conceives, writes or co-writes and performs in several interdisciplinary shows: Maguelone with the vocal ensemble Les voix éphémères, Et toutes ces branches chantaient, a concert-show between theater and piano recital, Où est passé Bérenger? with Cie l?Arborescence, Murmures co-directed with Fanny Valentin? After teaching piano at the Beaux-arts musiques school in Montpellier, she now devotes herself solely to the stage, and wishes to offer concerts or shows where classical music proves poetic and accessible to all.

Program :

A poetic and musical stroll under the moonlight of poets and musicians who have celebrated the night in love, the mysterious night, the dreamy night, the night as gentle and simple as a lullaby? Debussy, Schumann, Saint-Saëns, Massenet, Gershwin, Fauré, Schubert, De Falla, Montsalvage? carried by Marie Sénié’s voice and Swan Starosta’s piano.

L?heure exquise, Reynaldo Hahn

Die Lotosblume, Robert Schumann

Clair de lune, Gabriel Fauré

Nana, Manuel De Falla

Summertime, George Gershwin

Cancion de cuna para dormir a un negrito, Xavier Montsalvage

I Could Have Danced All Night, Frederick Loewe

Spanish Night, Jules Massenet

Ständchen, Franz Schubert

Je chante la nuit, Maurice Yvain

Damunt de tu només les flors, Federico Monpou

Après un rêve, Gabriel Fauré

Do not go my love, Richard Hageman

Danse macabre, Camille Saint Saëns

Nuit d?étoiles, Claude Debussy

German :

Marie Sénié, eine Sopranistin aus Sérignan, begann ihre künstlerischen Studien im Alter von 6 Jahren mit Tanz und später mit Querflöte, bevor sie die Freuden des Chorgesangs entdeckte. Im Alter von 11 Jahren begann sie ihr Gesangsstudium am Conservatoire d’agglomération Béziers Méditerranée, wo sie sich schnell für den Chorgesang begeisterte. Später setzte sie ihre Operngesangsausbildung am Konservatorium von Sète fort, bevor sie 2015 an das Konservatorium des Großraums Avignon wechselte. 2009 wurde sie in die Opéra Junior in Montpellier aufgenommen. Dort zeichnete sie sich insbesondere in den Rollen von Elle (L’Amour Masqué), Le Coq et le Pivert ( La petite renarde rusée), Lucy (The beggar’s Opera), Princesse Laoula ( L’étoile), La prin cesse ( L’enfant et les sortilèges), Monica (The Medium), Isoline (Geneviève de Brabant), Danica ( Svadba) und, im Rahmen der Folies d’ O, Minerve in Orphée aux enfers.

Seit 2016 hat sie mehrfach den Solopart in Palmeris « Misa Tango » übernommen.

Im selben Jahr wurde sie im Rahmen ihres Bachelor-Studiums « Métiers de la scène lyrique » in den Chor der Opéra National de Montpellier aufgenommen. Seitdem wird sie regelmäßig dorthin berufen.

2018 war sie Micaëla beim Konzert « Un air de famille », das Carmen gewidmet war und in der Opéra Comédie in Montpellier stattfand. Im selben Jahr war sie unter der Leitung von Michael Schonwandt Anna in Nabucco und anschließend eine Bäuerin und ein junges Mädchen in Kassya beim Festival Radio France Occitanie Montpellier. 2019 war sie als Solistin in der Misa Criolla von Ramirez an der Seite des Chors Setavoce zu hören. Im Jahr 2021 trat sie bei den Chorégies d’Orange im Chor der « Symphonie der Videospiele » auf. In den Jahren 2021 und 2022 sang sie im Rahmen der verrückten Führungen, die anlässlich der Tage des Kulturerbes zur Wiedereröffnung des Minotaure-Theaters in Béziers organisiert wurden.

Swan Starosta studierte Klavier am Konservatorium von Montpellier in der Klasse von Dominique Taouss. Während ihrer Ausbildung nahm sie regelmäßig an Meisterkursen der bedeutenden Pianisten Denis Pascal, Hortense Cartier Bresson oder Jean-Marc Luisada teil. Schon bald interessierte sie sich sehr für Kammermusik, die sie in den Klassen von Hugues Chabert und Bernard Pozzera spielte. Sie verließ das Konservatorium mit einer Medaille mit Auszeichnung in Klavier und Kammermusik. Parallel dazu erwirbt sie eine Lizenz in Musikwissenschaft an der Universität Paul Valéry.

Sie gründet das Duo Eole mit der Bratschistin Manon Briau, mit dem sie mehrere Konzerte in Okzitanien gibt. Sie nahm am Klavierabend für junge Talente der Saison der Impromptus-Konzerte der Remise teil und trat mit verschiedenen Partnern auf: der Mezzosopranistin Soraya Almanza, dem Bariton Olivier Brunel, der Sopranistin Pauline Ferracci, der Chorleiterin Karen Kapferer?

Da sie sich schon immer auch zum Theater hingezogen fühlte, bildete sie sich in dieser Kunst aus, arbeitete als Schauspielerin, aber vor allem als Schauspielerin und Pianistin in verschiedenen Musicals mit klassischer Musik: Der Vogel, den du zu überraschen glaubtest, schlug mit dem Flügel und flog davon (L’oiseau que tu croyait surprendre surprendre battit de l’aile et s’envent)die wertvollste aller Waren von Jean-Claude Grumberg oder Les fourberies de Scapin von Molière, inszeniert von Bruno Abadie, La petite pieuvre qui voulait jouer du piano von Wajdi Mouawad, gemeinsam inszeniert mit Adélaïde Héliot, Gioconda von Nikos Kokantzis, inszeniert von Cliff Paillé. Sie konzipiert, schreibt oder co-schreibt und spielt in mehreren interdisziplinären Aufführungen: Maguelone mit dem Vokalensemble Les voix éphémères, Et toutes ces branches chantaient, ein Konzertspektakel zwischen Theater und Klavierabend, Où est passé Bérenger? mit der Cie l’Arborescence, Murmures co-mise en scène avec Fanny Valentin? Nachdem sie Klavier an der Schule Beaux-arts musiques in Montpellier unterrichtet hat, widmet sie sich nun ausschließlich der Bühne und möchte Konzerte oder Aufführungen anbieten, in denen die klassische Musik poetisch und für alle zugänglich ist.

Programm :

Ein poetischer und musikalischer Spaziergang unter dem Mondlicht von Dichtern und Musikern, die die Nacht der Liebe, die geheimnisvolle Nacht, die träumerische Nacht, die sanfte und einfache Nacht wie ein Wiegenlied gefeiert haben? Debussy, Schumann, Saint-Saëns, Massenet, Gershwin, Fauré, Schubert, De Falla, Montsalvage? getragen von der Stimme von Marie Sénié und dem Klavier von Swan Starosta.

Die erlesene Stunde, Reynaldo Hahn

Die Lotosblume, Robert Schumann

Clair de lune, Gabriel Fauré

Nana, Manuel De Falla

Summertime, George Gershwin

Cancion de cuna para dormir a un negrito, Xavier Montsalvage

I Could Have Danced All Night, Frederick Loewe

Spanische Nacht, Jules Massenet

Ständchen, Franz Schubert

Ich singe die Nacht, Maurice Yvain

Damunt de tu només les flors, Federico Monpou

Nach einem Traum, Gabriel Fauré

Do not go my love, Richard Hageman

Danse macabre (Totentanz), Camille Saint Saëns

Sternennacht, Claude Debussy

Italiano :

Soprano di Sérignan, Marie Sénié ha iniziato i suoi studi artistici con la danza all’età di 6 anni, seguita dal flauto traverso, prima di scoprire le gioie del canto corale. La sua passione per il canto la porta ben presto a iniziare gli studi di canto al Conservatorio di Béziers Méditerranée all’età di 11 anni. Ha poi studiato canto lirico al Conservatorio di Sète prima di entrare al Conservatorio di Avignone nel 2015. Nel 2009 è entrata a far parte dell’Opéra Junior di Montpellier. Qui ha interpretato i ruoli di Elle (L’Amour Masqué), Le Coq et le Pivert ( La petite renarde rusée), Lucy (The beggar’s Opera), Princesse Laoula ( L’étoile), La prin cesse ( L’enfant et les sortilèges ), Monica (The Medium), Isoline (Geneviève de Brabant), Danica ( Svadba) e, nell’ambito delle Folies d’ O, Minerve in Orphée aux enfers.

Dal 2016 ha interpretato in diverse occasioni la parte solista di « Misa Tango » di Palmeri.

Nello stesso anno, nell’ambito del corso di laurea in « Professioni sceniche dell’opera », è entrata a far parte del Coro dell’Opera Nazionale di Montpellier. Da allora è un’ospite regolare.

Nel 2018 è stata Micaëla nel concerto « Un air de famille » dedicato a Carmen tenutosi all’Opéra Comédie de Montpellier. Nello stesso anno, sotto la direzione di Michael Schonwandt, è stata Anna in Nabucco, poi contadina e fanciulla in Kassya al festival Radio France Occitanie Montpellier. Nel 2019 è apparsa come solista nella Misa Criolla di Ramirez con il coro Setavoce. Nel 2021 ha partecipato alle Chorégies d’Orange nel coro della « Video Games Symphony ». Nel 2021 e nel 2022 ha cantato nell’ambito delle tournée organizzate in occasione delle Giornate del Patrimonio per la riapertura del Théâtre du Minotaure-salle Berlioz a Béziers. Prossime date: 11 e 12 novembre a Clermont l’Hérault e Montpellier.

Swan Starosta ha studiato pianoforte al Conservatorio di Montpellier nella classe di Dominique Taouss. Durante la sua formazione, ha partecipato regolarmente a masterclass con gli eminenti pianisti Denis Pascal, Hortense Cartier Bresson e Jean-Marc Luisada. Ben presto sviluppa un forte interesse per la musica da camera, studiando con Hugues Chabert e Bernard Pozzera. Ha lasciato il Conservatorio con una medaglia d’onore in pianoforte e musica da camera. Contemporaneamente si è laureata in musicologia all’Università Paul Valéry.

Ha formato il Duo Eole con la violista Manon Briau, con cui ha tenuto diversi concerti nella regione Occitanie. Ha partecipato al recital pianistico dei giovani talenti nella stagione dei concerti estemporanei della Remise e si è esibita in concerto con diversi partner: il mezzosoprano Soraya Almanza, il baritono Olivier Brunel, il soprano Pauline Ferracci, la direttrice del coro Karen Kapferer?

Da sempre attratta dal teatro, si è formata in questa forma d’arte, lavorando come attrice ma soprattutto come attrice e pianista in vari spettacoli musicali che incorporano musica classica: L’oiseau que tu croyais surprendre battit de l’aile et s?la plus précieuse des marchandises di Jean-Claude Grumberg o Les fourberies de Scapin di Molière, regia di Bruno Abadie, La petite pieuvre qui voulait jouer du piano di Wajdi Mouawad, co-regia di Adélaïde Héliot, Gioconda di Nikos Kokantzis, regia di Cliff Paillé. Ha ideato, scritto o co-scritto e recitato in diversi spettacoli interdisciplinari: Maguelone con l’ensemble vocale Les voix éphémères, Et toutes ces branches chantaient, un concerto-spettacolo che unisce teatro e recital pianistico, Où est passé Bérenger? con la Cie l’Arborescence, Murmures in co-regia con Fanny Valentin? Dopo aver insegnato pianoforte alla scuola Beaux-arts musiques di Montpellier, oggi si dedica esclusivamente al palcoscenico, proponendo concerti e spettacoli in cui la musica classica è poetica e accessibile a tutti.

Programma :

Una passeggiata poetica e musicale al chiaro di luna di poeti e musicisti che hanno celebrato la notte dell’amore, la notte misteriosa, la notte sognante, la notte dolce e semplice come una ninna nanna? Debussy, Schumann, Saint-Saëns, Massenet, Gershwin, Fauré, Schubert, De Falla, Montsalvage… animati dalla voce di Marie Sénié e dal pianoforte di Swan Starosta.

L’ora esatta, Reynaldo Hahn

Die Lotosblume, Robert Schumann

Clair de lune, Gabriel Fauré

Nana, Manuel De Falla

Ora legale, George Gershwin

Canzone di cuna per dormire a un negro, Xavier Montsalvage

Avrei potuto ballare tutta la notte, Frederick Loewe

Notte spagnola, Jules Massenet

Ständchen, Franz Schubert

Je chante la nuit, Maurice Yvain

Damunt de tu només les flors, Federico Monpou

Après un rêve, Gabriel Fauré

Non andare amore mio, Richard Hageman

Danse macabre, Camille Saint Saëns

Nuit d’étoiles, Claude Debussy

Espanol :

Marie Sénié, soprano de Sérignan, comenzó sus estudios artísticos con la danza a los 6 años, seguida de la flauta travesera, antes de descubrir las alegrías del canto coral. Su pasión por el canto la llevó muy pronto a iniciar sus estudios de canto en el Conservatorio del Mediterráneo de Béziers a los 11 años. A continuación, estudió canto lírico en el Conservatorio de Sète antes de incorporarse al Conservatorio de Aviñón en 2015. En 2009, se incorporó a la Opéra Junior de Montpellier. Allí interpretó los papeles de: Elle (L’Amour Masqué), Le Coq et le Pivert ( La petite renarde rusée), Lucy (The beggar’s Opera), Princesse Laoula ( L’étoile), La prin cesse ( L’enfant et les sortilèges ), Monica (The Medium ), Isoline (Geneviève de Brabant), Danica ( Svadba) y, como parte de las Folies d’ O, Minerve en Orphée aux enfers.

Desde 2016, ha interpretado la parte solista de ‘Misa Tango’ de Palmeri en varias ocasiones.

Ese mismo año, como parte de su licenciatura en « Profesiones escénicas de la ópera », se unió al Coro de la Ópera Nacional de Montpellier. Desde entonces es invitada habitual.

En 2018, fue Micaëla en el concierto « Un air de famille » dedicado a Carmen ofrecido en la Opéra Comédie de Montpellier. Ese mismo año, bajo la batuta de Michael Schonwandt, fue Anna en Nabucco, luego campesina y joven en Kassya en el festival Radio France Occitanie Montpellier. En 2019, apareció como solista en la Misa Criolla de Ramírez con el coro Setavoce. En 2021 participó en las Chorégies d’Orange en el coro de la ‘Sinfonía de los videojuegos’. En 2021 y 2022 cantó en el marco de las giras organizadas con motivo de las Jornadas del Patrimonio para la reapertura del Théâtre du Minotaure-salle Berlioz de Béziers. Próximas citas: 11 y 12 de noviembre en Clermont l’Hérault y Montpellier.

Swan Starosta estudió piano en el Conservatorio de Montpellier en la clase de Dominique Taouss. Durante su formación, participó regularmente en clases magistrales con los eminentes pianistas Denis Pascal, Hortense Cartier Bresson y Jean-Marc Luisada. Pronto se interesó por la música de cámara y estudió con Hugues Chabert y Bernard Pozzera. Dejó el Conservatorio con matrícula de honor en piano y música de cámara. Al mismo tiempo, se licencia en musicología en la Universidad Paul Valéry.

Forma el dúo Eole con la violista Manon Briau, con quien da varios conciertos en la región de Occitanie. Participó en el recital de piano de jóvenes talentos de la temporada de conciertos improvisados de la Remise, y ha actuado en concierto con diferentes compañeros: la mezzosoprano Soraya Almanza, el barítono Olivier Brunel, la soprano Pauline Ferracci, la directora de coro Karen Kapferer?

Siempre atraída por el teatro, se formó en este arte, trabajando como actriz pero sobre todo como actriz y pianista en diversos espectáculos musicales que incorporan música clásica: L?oiseau que tu croyais surprendre battit de l?aile et s?la plus précieuse des marchandises de Jean-Claude Grumberg o Les fourberies de Scapin de Molière, dirigida por Bruno Abadie, La petite pieuvre qui voulait jouer du piano de Wajdi Mouawad, codirigida con Adélaïde Héliot, Gioconda de Nikos Kokantzis, dirigida por Cliff Paillé. Ha concebido, escrito o coescrito y actuado en varios espectáculos interdisciplinares: Maguelone con el conjunto vocal Les voix éphémères, Et toutes ces branches chantaient, un concierto-espectáculo que combina teatro y recital de piano, Où est passé Bérenger? con la Cie l’Arborescence, Murmures codirigido con Fanny Valentin? Tras ser profesora de piano en la escuela Beaux-arts musiques de Montpellier, en la actualidad se dedica exclusivamente a la escena, ofreciendo conciertos y espectáculos en los que la música clásica es poética y accesible para todos.

Programa :

Un paseo poético y musical bajo la luz de la luna de poetas y músicos que han celebrado la noche del amor, la noche misteriosa, la noche soñadora, la noche suave y sencilla como una nana.. Debussy, Schumann, Saint-Saëns, Massenet, Gershwin, Fauré, Schubert, De Falla, Montsalvage… animados por la voz de Marie Sénié y el piano de Swan Starosta.

L’heure exquise, Reynaldo Hahn

Die Lotosblume, Robert Schumann

Clair de lune, Gabriel Fauré

Nana, Manuel De Falla

Summertime, George Gershwin

Canción de cuna para dormir a un negrito, Xavier Montsalvage

Podría haber bailado toda la noche, Frederick Loewe

Noche española, Jules Massenet

Ständchen, Franz Schubert

Je chante la nuit, Maurice Yvain

Damunt de tu només les flors, Federico Monpou

Après un rêve, Gabriel Fauré

No te vayas, amor mío, Richard Hageman

Danza macabra, Camille Saint Saëns

Nuit d’étoiles, Claude Debussy

