LES THÉOPHANIES TRIO LYRAE Rieux-Minervois dimanche 10 août 2025.

Début : 2025-08-10 17:00:00

Ce concert, déjà donné à Munich le 8 mars 2024 en l’honneur de la Journée Internationale des femmes, par 3 musiciennes et une lectrice veut rendre hommage aux compositrices et musiciennes qui, durant plusieurs siècles, ont dû lutter pour faire reconnaître leur talent en tant qu’artistes, créatrices, auprès d’une société essentiellement dirigée par les hommes. Muses? Egéries? Au pire maîtresses de maison. La lutte des femmes s’est poursuivie jusqu’à nos jours.

Nargiza Yousoupova au violoncelle

Alice Stamatakis en soprano

Edith Fellmann à la harpe.

Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 38 93 theophanies11@gmail.com

English :

This concert, already given in Munich on March 8, 2024 in honor of International Women?s Day, by 3 female musicians and a female reader, pays tribute to the female composers and musicians who, over several centuries, had to fight for recognition of their talent as artists and creators in a society essentially run by men. Muses? Egerias? Housewives at worst. The women?s struggle has continued right up to the present day.

Nargiza Yousoupova on cello

Alice Stamatakis on soprano

Edith Fellmann on harp.

German :

Dieses Konzert, das bereits am 8. März 2024 in München zu Ehren des Internationalen Frauentags von drei Musikerinnen und einer Lektorin aufgeführt wurde, soll Komponistinnen und Musikerinnen ehren, die über Jahrhunderte hinweg dafür kämpfen mussten, dass ihr Talent als Künstlerinnen und Schöpferinnen in einer überwiegend von Männern geführten Gesellschaft anerkannt wurde. Was sind Musen? Sind sie Ägide? Im schlimmsten Fall Hausfrauen. Der Kampf der Frauen hat sich bis in die heutige Zeit fortgesetzt.

Nargiza Yousoupova am Cello

Alice Stamatakis als Sopranistin

Edith Fellmann an der Harfe.

Italiano :

Questo concerto, già tenuto a Monaco di Baviera l’8 marzo 2024 in onore della Giornata Internazionale della Donna, da 3 musiciste e una lettrice, è un omaggio alle donne compositrici e musiciste che, nel corso di diversi secoli, hanno dovuto lottare per far riconoscere il loro talento di artiste e creatrici in una società gestita essenzialmente da uomini. Muse? Egerias? Nel peggiore dei casi, casalinghe. La lotta delle donne è continuata fino ai giorni nostri.

Nargiza Yousoupova al violoncello

Alice Stamatakis al soprano

Edith Fellmann all’arpa.

Espanol :

Este concierto, ofrecido ya en Múnich el 8 de marzo de 2024 con motivo del Día Internacional de la Mujer, por 3 músicas y una lectora, es un homenaje a las compositoras y músicas que, a lo largo de varios siglos, tuvieron que luchar para que se reconociera su talento como artistas y creadoras en una sociedad dirigida esencialmente por hombres. ¿Musas? ¿Egerias? Amas de casa en el peor de los casos. La lucha de las mujeres ha continuado hasta nuestros días.

Nargiza Yousoupova al violonchelo

Alice Stamatakis, soprano

Edith Fellmann al arpa.

