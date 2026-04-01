Les thérapies Innovantes Salle Bouvet Saint-Malo
Les thérapies Innovantes Salle Bouvet Saint-Malo dimanche 12 avril 2026.
Saint-Malo
Les thérapies Innovantes
Salle Bouvet 1 Place Bouvet Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:30:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Visioconférence depuis le brésil, expérience lecture d’aura en direct avec Véronique Duplan. .
Salle Bouvet 1 Place Bouvet Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 21 25 60 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les thérapies Innovantes Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-02 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
À voir aussi à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine)
- La Régate des I.U.T Saint-Malo 10 avril 2026
- Visite exclusive des remparts privés du château de Saint-Malo Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo 11 avril 2026
- Cultura Metal Night Centre commercial de la madeleine Saint-Malo 18 avril 2026
- La Fabrique à Concert Airelle Besson & Lionel Suarez duo Intra-Muros Saint-Malo 19 avril 2026
- Atelier d’arts plastiques avec un graffeur, Maison de la Francophonie de Bretagne, Saint-Malo 22 avril 2026