Les thérapies Innovantes Salle Bouvet Saint-Malo

Saint-Malo

Les thérapies Innovantes

Salle Bouvet 1 Place Bouvet Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Visioconférence depuis le brésil, expérience lecture d’aura en direct avec Véronique Duplan. .

Salle Bouvet 1 Place Bouvet Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 21 25 60 20

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English :

L’événement Les thérapies Innovantes Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-02 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel