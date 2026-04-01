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Les thérapies Innovantes Salle Bouvet Saint-Malo

Les thérapies Innovantes Salle Bouvet Saint-Malo dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Salle Bouvet

Adresse : 1 Place Bouvet

Ville : 35400 Saint-Malo

Département : Ille-et-Vilaine

Début : 2026-04-12T14:30:00

Fin : 2026-04-12T

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Saint-Malo

Les thérapies Innovantes

Salle Bouvet 1 Place Bouvet Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:30:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Visioconférence depuis le brésil, expérience lecture d’aura en direct avec Véronique Duplan.   .

Salle Bouvet 1 Place Bouvet Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 21 25 60 20 

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English :

L’événement Les thérapies Innovantes Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-02 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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