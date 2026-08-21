Les thermes des gallo-romains à Lutèce, Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge, Paris

Informations pratiques

Les thermes des gallo-romains à Lutèce 19 et 20 septembre Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge Paris

En cas d’absence 5 minutes avant le début de la visite, le musée se réserve la possibilité de réattribuer votre place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Vers la fin du Ier siècle, à l’époque où Paris était encore Lutèce, les bains publics occupaient une place centrale dans la cité gallo-romaine. Haut lieu de rencontres et d’échanges, ouvert à toutes et à tous, on venait y pratiquer des activités sportives, se laver, se détendre ; mais aussi entretenir des relations sociales, politiques ou diplomatiques. Ces bains, que l’on appelle les thermes, sont aujourd’hui toujours visibles, en partie.

Le temps d’une visite guidée, venez marcher sur les traces des habitants de Lutèce, flâner dans le « frigidarium », salle froide dont la voûte culmine à 14 mètres, et déambuler dans les galeries souterraines pour en comprendre le fonctionnement.

Durée : 1h. Départs à 10h, 10h30, 14h et 14h30

Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge 28 Rue du Sommerard, 75005 Paris, France Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France +33153737800 https://www.musee-moyenage.fr https://www.twitter.com/museecluny [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-moyenage.fr/en-ce-moment/journees-europeennes-du-patrimoine »}] Quand le visiteur regarde aujourd’hui le site du musée de Cluny, c’est un véritable millefeuilles architectural qui s’offre à son regard. Thermes antiques, hôtel particulier de la fin du Moyen Âge, extensions successives au XIXe et au XXIe siècles, le site n’a cessé d’être utilisé et de voir son architecture évoluer. Et ce sont 2 000 ans d’histoire urbaine qui se dévoilent.

Ouvert en 1844, le musée de Cluny est l’un des plus anciens musées parisiens.

Entre 2015 et 2022, le musée a conduit un vaste projet de modernisation. Création d’un nouveau bâtiment d’accueil, mise en accessibilité et reprise des parcours de visite ont permis de faire entrer le musée dans le XXIe siècle. Métro : Cluny-La Sorbonne / Saint-Michel / Odéon. Bus : n° 21 – 27 – 38 – 47 – 63 – 86 – 87. RER : ligne C Saint-Michel / ligne B Cluny – La Sorbonne. Parcs de stationnement : Rue de l’École de Médecine, rue Soufflot et Parc Saint-Michel (entrée place Saint-André-des-Arts). Stations Vélib : Sommerard – Saint-Jacques / Sorbonne – Écoles.

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© Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge