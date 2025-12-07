LES THERMES ROMAINS Maison du Pilier-Rouge Le Mans
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 2 – 2 – 3 EUR
Début : 2025-12-07 14:30:00
fin : 2025-12-07 15:15:00
2025-12-07
Venez découvrir les thermes dont les parties techniques sont conservées dans une crypte archéologique. L’art de vivre au temps des Romains et le parcours du baigneur vous seront dévoilés.
Votre guide sera Maxime Bruant
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme .
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
