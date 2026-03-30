Les thermes romains Maison du Pilier-Rouge Le Mans
Les thermes romains Maison du Pilier-Rouge Le Mans samedi 4 avril 2026.
Les thermes romains
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 2 – 2 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-04 15:45:00
Date(s) :
2026-04-04
Venez découvrir les thermes dont les parties techniques sont conservées dans une crypte archéologique. L’art de vivre au temps des Romains et le parcours du baigneur vous seront dévoilés.
Votre guide sera Léonie Pirès
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme .
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Les thermes romains Le Mans a été mis à jour le 2026-03-26 par CDT72
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