Les thés de l’ombre

Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

À l’ombre ou dans l’oubli, ces thés rares révèlent des saveurs secrètes. Une dégustation pour explorer l’inconnu et redécouvrir le thé autrement !

Cet atelier vous invite à découvrir les thés d’ombre, aux arômes umami et délicats, mais aussi des pépites méconnues oubliées des tasses courantes. Vous explorerez leur histoire, leurs méthodes de culture uniques et leurs profils gustatifs surprenants, le tout accompagné de mignardises pour sublimer chaque dégustation. Une expérience pour les curieux et les passionnés en quête d’authenticité !

Sur inscription, organisé par Ophélie Grébic. .

English :

Shaded or forgotten, these rare teas reveal secret flavors. A tasting to explore the unknown and rediscover tea in a whole new way!

