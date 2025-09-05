Les Tilleuls au camping La Salvetat-Peyralès

2ème édition ! De l’aube au crépuscule ramène ta tente et profite des animations !

Vendredi :

à partir de 16h ramène ta tente

dès 20h grillades autour du brasero, élection du meilleur campeur

de 21h à 22h happy hour sur toutes les boissons

Samedi :

de 8h à 10h déjeuner pour les campeurs

13h cochon à la broche/aligot sur réservation avant le 30/08

dès 15h concours du meilleur farmer

20h grillades autour du brasero et soirée animée par Radio Menergy .

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 43 89 aubergedutilleul.12@gmail.com

English :

2nd edition! From dawn to dusk, bring your tent and enjoy the entertainment!

German :

2. Ausgabe ! Von der Morgendämmerung bis zur Abenddämmerung bringen Sie Ihr Zelt mit und genießen Sie die Animationen!

Italiano :

2a edizione! Dall’alba al tramonto, portate la vostra tenda e godetevi il divertimento!

Espanol :

¡2ª edición! Desde el amanecer hasta el anochecer, trae tu tienda de campaña y disfruta del espectáculo

