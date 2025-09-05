Les Tilleuls au camping La Salvetat-Peyralès
2ème édition ! De l’aube au crépuscule ramène ta tente et profite des animations !
Vendredi :
à partir de 16h ramène ta tente
dès 20h grillades autour du brasero, élection du meilleur campeur
de 21h à 22h happy hour sur toutes les boissons
Samedi :
de 8h à 10h déjeuner pour les campeurs
13h cochon à la broche/aligot sur réservation avant le 30/08
dès 15h concours du meilleur farmer
20h grillades autour du brasero et soirée animée par Radio Menergy .
La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 43 89 aubergedutilleul.12@gmail.com
English :
2nd edition! From dawn to dusk, bring your tent and enjoy the entertainment!
German :
2. Ausgabe ! Von der Morgendämmerung bis zur Abenddämmerung bringen Sie Ihr Zelt mit und genießen Sie die Animationen!
Italiano :
2a edizione! Dall’alba al tramonto, portate la vostra tenda e godetevi il divertimento!
Espanol :
¡2ª edición! Desde el amanecer hasta el anochecer, trae tu tienda de campaña y disfruta del espectáculo
