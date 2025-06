Les Timbrées de la voix SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 12 juillet 2025 21:00

Hautes-Pyrénées

Les Timbrées de la voix SAINT-LARY-SOULAN Eglise du village Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 21:00:00

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Les Timbrées de la voix, est le nom d’une chorale, basée sur Lannemezan, qui a vu le jour en octobre 2018.

Crée et dirigée par Corinne Dubarry, chanteuse accordéoniste, passionnée de musique du monde. Définissant ainsi le choix du répertoire, composé de chants traditionnels de tous pays.

Depuis 2023,la chorale est devenue exclusivement féminine. Elle est composée d’une vingtaine de chanteuses, qui vous feront voyager des pays d’Europe, en passant par l’Afrique, l’Amérique du Sud, pour revenir à nos « sources pyrénéennes ».

.

SAINT-LARY-SOULAN Eglise du village

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 43 81 eglise.aurelouron@free.fr

English :

Les Timbrées de la voix, is the name of a choir, based in Lannemezan, which came into being in October 2018.

Created and directed by Corinne Dubarry, a singer-accordionist with a passion for world music. Thus defining the choice of repertoire, made up of traditional songs from all countries.

Since 2023, the choir has become exclusively feminine. The choir is made up of around twenty female singers, who will take you on a journey from the countries of Europe, Africa and South America, back to our « Pyrenean roots ».

German :

Les Timbrées de la voix, ist der Name eines Chors, der in Lannemezan ansässig ist und im Oktober 2018 gegründet wurde.

Gegründet und geleitet wird er von Corinne Dubarry, einer Sängerin und Akkordeonistin, die sich für Weltmusik begeistert. Damit definierte sie die Wahl des Repertoires, das aus traditionellen Liedern aus allen Ländern besteht.

Seit 2023 ist der Chor ausschließlich weiblich. Er besteht aus etwa zwanzig Sängerinnen, die Sie auf eine Reise von den Ländern Europas über Afrika und Südamerika bis hin zu unseren « Pyrenäenquellen » mitnehmen.

Italiano :

Les Timbrées de la voix, è il nome di un coro, con sede a Lannemezan, che ha preso vita nell’ottobre 2018.

Creato e diretto da Corinne Dubarry, cantante-fisarmonicista con la passione per la world music. Questo definisce la scelta del repertorio, composto da canzoni tradizionali provenienti da tutto il mondo.

Dal 2023, il coro è diventato esclusivamente femminile. È composto da una ventina di cantanti che vi accompagneranno in un viaggio dai Paesi europei all’Africa e al Sud America, per poi tornare alle nostre « radici pirenaiche ».

Espanol :

Les Timbrées de la voix, es el nombre de un coro, con sede en Lannemezan, que nació en octubre de 2018.

Creado y dirigido por Corinne Dubarry, cantante-acordeonista apasionada por las músicas del mundo. Esto define la elección del repertorio, compuesto por canciones tradicionales de todo el mundo.

Desde 2023, el coro es exclusivamente femenino. Está formado por una veintena de cantantes, que le harán viajar desde los países de Europa hasta África y Sudamérica, antes de volver a nuestras « raíces pirenaicas ».

L’événement Les Timbrées de la voix Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-06-16 par OT de St Lary|CDT65