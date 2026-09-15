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AGENDA · Lannion

Les tisserands de Crec’h Tanet en Brélévenez Lannion

mardi 15 septembre 2026 · Lannion

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
13:00:00
Adresse
Atelier des Ursulines
Ville
22300 Lannion
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lannion

Les tisserands de Crec’h Tanet en Brélévenez

Atelier des Ursulines Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 13:00:00
fin : 2026-09-21 16:00:00

Date(s) :
2026-09-15 2026-09-19 2026-09-21

Proposée par l’ARSSAT, en partenariat avec la ville de Lannion et le service de l’Inventaire régional de Bretagne.   .

Atelier des Ursulines Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Les tisserands de Crec’h Tanet en Brélévenez Lannion a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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