AGENDA · Lannion
Les tisserands de Crec’h Tanet en Brélévenez Lannion
mardi 15 septembre 2026 · Lannion
Informations pratiques
Lannion
Les tisserands de Crec’h Tanet en Brélévenez
Atelier des Ursulines Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 13:00:00
fin : 2026-09-21 16:00:00
Date(s) :
2026-09-15 2026-09-19 2026-09-21
Proposée par l’ARSSAT, en partenariat avec la ville de Lannion et le service de l’Inventaire régional de Bretagne. .
Atelier des Ursulines Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Les tisserands de Crec’h Tanet en Brélévenez Lannion a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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