Informations pratiques

Lannion

Les tisserands de Crec’h Tanet en Brélévenez

Atelier des Ursulines Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 13:00:00

fin : 2026-09-21 16:00:00

Date(s) :

2026-09-15 2026-09-19 2026-09-21

Proposée par l’ARSSAT, en partenariat avec la ville de Lannion et le service de l’Inventaire régional de Bretagne. .

Atelier des Ursulines Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Les tisserands de Crec’h Tanet en Brélévenez Lannion a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose