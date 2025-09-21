Les Tisseuses d’étoiles Médiathèque Jacques Demy Nantes

Les Tisseuses d’étoiles Médiathèque Jacques Demy Nantes samedi 13 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 11:30 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 2 et Age maximum : 99

Conte musical improvisé avec Fanny Dufossé et Marie QuinquenelAu son de la guitare, de la flûte traversière et de petits instruments, Fanny et Marie voyagent de ville en ville pour dévoiler vos histoires improvisées. Une ambiance magique et romanesque où les enfants laissent libre cours à leur imagination et deviennent co-auteurs de l’histoire.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/