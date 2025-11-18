Les Tisseuses d’étoiles Médiathèque Jacques Demy Nantes

Les Tisseuses d’étoiles Samedi 13 décembre, 10h00, 11h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-13T10:00:00 – 2025-12-13T11:00:00

Fin : 2025-12-13T11:30:00 – 2025-12-13T12:30:00

Conte musical improvisé avec Fanny Dufossé et Marie Quinquenel

Au son de la guitare, de la flûte traversière et de petits instruments, Fanny et Marie voyagent de ville en ville pour dévoiler vos histoires improvisées. Une ambiance magique et romanesque où les enfants laissent libre cours à leur imagination et deviennent co-auteurs de l’histoire.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Conte musical improvisé avec Fanny Dufossé et Marie Quinquenel