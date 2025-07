Les tissus du Val d’Argent Sainte-Marie-aux-Mines

Au 19e siècle, Sainte-Marie-aux-Mines et sa vallée comptaient près de 150 fabriques textiles, et dont une majorité de la production était faite à domicile. Découvrez la fabrication des textiles en visitant l’atelier d’Annie Baste, qui effectuera des démonstrations de tissage sur un métier à bras. La visite se terminera par la présentation de registres d’échantillons textiles issus de la tissuthèque du Val d’Argent.

English :

In the 19th century, Sainte-Marie-aux-Mines and its valley were home to some 150 textile factories, most of whose production was home-made. Discover how textiles were made by visiting Annie Baste?s workshop, where she will demonstrate weaving on a hand loom. The tour will conclude with a presentation of textile sample registers from the Val d?Argent Tissuthèque.

German :

Jahrhundert gab es in Sainte-Marie-aux-Mines und seinem Tal fast 150 Textilfabriken, wobei ein Großteil der Produktion in Heimarbeit erfolgte. Erfahren Sie mehr über die Textilherstellung, indem Sie das Atelier von Annie Baste besuchen, die das Weben auf einem Handwebstuhl demonstriert. Der Besuch endet mit der Präsentation von Textilmustern aus der Tissuthek des Val d’Argent.

Italiano :

Nel XIX secolo, Sainte-Marie-aux-Mines e la sua valle ospitavano quasi 150 fabbriche tessili, la cui produzione era per lo più realizzata in casa. Per scoprire come si producevano i tessuti, visitate il laboratorio di Annie Baste, che vi mostrerà la tessitura su un telaio a mano. La visita si concluderà con la presentazione di registri di campioni tessili della Val d’Argent Tissuthèque.

Espanol :

En el siglo XIX, Sainte-Marie-aux-Mines y su valle albergaban cerca de 150 fábricas textiles, la mayor parte de cuya producción se realizaba en casa. Descubra cómo se fabricaban los tejidos visitando el taller de Annie Baste, donde realizará una demostración de tejido en telar manual. La visita finalizará con una presentación de registros de muestras textiles del Val d’Argent Tissuthèque.

