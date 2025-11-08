Les Tites Z’Escapades

Médiathéque » Les Mots Passants » 6 Place des Hêtres Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Les Tites Z’Escapades, c’est un moment privilégié autour du conte, un voyage orchestré par les conteurs de Konsl’diz, une invitation à découvrir des histoires d’ici et d’ailleurs…



40 minutes par séance.

.

Médiathéque » Les Mots Passants » 6 Place des Hêtres Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 29 41

English :

Les Tites Z’Escapades is a special time for storytelling, a journey orchestrated by the storytellers of Konsl’diz, an invitation to discover stories from near and far…



40 minutes per session.

German :

Les Tites Z’Escapades, das ist ein besonderer Moment rund um die Erzählung, eine Reise, die von den Erzählern von Konsl’diz orchestriert wird, eine Einladung, Geschichten von hier und anderswo zu entdecken…



40 Minuten pro Sitzung.

Italiano :

Les Tites Z’Escapades è un momento speciale per la narrazione, un viaggio orchestrato dai narratori di Konsl’diz, un invito a scoprire storie vicine e lontane…



40 minuti per sessione.

Espanol :

Les Tites Z’Escapades es un momento especial para contar historias, un viaje orquestado por los narradores de Konsl’diz, una invitación a descubrir historias de cerca y de lejos…



40 minutos por sesión.

L’événement Les Tites Z’Escapades Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de Tourisme Loire Semène